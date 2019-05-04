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TŞOF Başkanı Apaydın: “Ramazan’da düşen kan şekeri kazaya neden oluyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

Ramazan ayında dikkat dağınıklığına bağlı trafik kazası yaşanma riskinin normalden daha fazla olduğuna dikkati çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Ramazan’da oruç nedeniyle çoğu insanda kan şekeri düşüyor.

TŞOF Başkanı Apaydın: “Ramazan’da düşen kan şekeri kazaya neden oluyor”

Ramazan ayında dikkat dağınıklığına bağlı trafik kazası yaşanma riskinin normalden daha fazla olduğuna dikkati çeken TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Ramazan’da oruç nedeniyle çoğu insanda kan şekeri düşüyor. Açlık, susuzluk ve yorgunluğa bağlı olarak refleksler yavaşlıyor. Bu sebeplerle sürücülerin yaşadığı dikkat dağınıklığı, trafik kazalarının artmasına sebep oluyor" dedi.
Ramazan ayında trafiğe çıkan sürücülere normal zamandan daha dikkatli olmaları için uyarılarda bulunan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı (TŞOF) Fevzi Apaydın, “Her Ramazan ayında, sürücülerin sinirli ve gergin olmaları, dalgınlık yaşamaları, acele etmeleri gibi nedenlerle trafik kazası yaşanma riski artıyor. Geçen yıl Ramazan ayını içine alan Mayıs ve Haziran aylarında yaşanan toplam 75 bin 818 trafik kazasında 60 bin 189 kişi yaralandı, 632 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Bu Ramazan ayında üzücü haber almamak için direksiyon başındaki sürücülerimiz trafik kurallarına azami ölçüde uymalı. Trafikteki diğer sürücülerin kan şekeri düşmesine bağlı olarak dalgın olabileceği göz önünde bulundurulmalı. Sürücüler iftara yetişmek için acele ederek, kendilerini ve trafik güvenliğini tehlikeye atmamalı. Ramazan ayının da hoşgörüsüne sığınarak yol vermeye özen gösterilmeli. Kibarlık ve nezaketin bizden bir şey kaybettirmediği, aksine kazaları önlediği herkes tarafından bilinmeli” diye konuştu.

"Trafik kazalarının en büyük sebebi aşırı hız”
Yaşanan kazaların en büyük sebebinin aşırı hızdan kaynaklandığını belirten Apaydın, “Geçmişte olduğu gibi bugün de yaşanan kazaların en büyük sebebi aşırı hız ve trafik kurallarını ihlal etmekten kaynaklı. Sürücüler, hız limitlerine, trafik kural ve işaretlerine uymalı, geç saatlere kadar uyumayan vatandaşlar kesinlikle uzun yola çıkmamalıdır. Uzun yol trafiğine çıkacak olanlar ise sabahın erken saatlerini tercih etmeli ve normalin üzerinde seyreden, güneşin kavurucu ve bunaltıcı sıcağında yola çıkmamalı. Oruç tutarken gün boyu aç kalan sürücülerin kan şekeri aniden düşebilir. Sıvı ve elektrolit kaybı, susuzluk şuur bulanıklığı yapabilir. Bu da maalesef kazaların artmasına sebep oluyor. Bu trafik yoğunluğunda tüm sürücüler olağan üstü dikkat etmeli ve kazaya meydan vermemeli” şeklinde konuştu.

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