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TŞOF Başkanı Apaydın: “Takograf yükleme cihazları TŞOF tesislerinde hizmete girdi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

Sayısal takograf kartı verilerini yükleme istasyonlarının tüm TŞOF tesislerinde hizmete girdiğini bildiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Sayısal takograf cihazı takmakla yükümlü olan araçlar için takograf kartı verilerini yükleme istasyonları (kiosk) tüm TŞOF akaryakıt, eğitim ve dinlenme tesislerinde hizmete girdi.

Sayısal takograf kartı verilerini yükleme istasyonlarının tüm TŞOF tesislerinde hizmete girdiğini bildiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Sayısal takograf cihazı takmakla yükümlü olan araçlar için takograf kartı verilerini yükleme istasyonları (kiosk) tüm TŞOF akaryakıt, eğitim ve dinlenme tesislerinde hizmete girdi. Araçların model yılları baz alınarak kademeli şekilde geçilen bu sistem, bu yılın sonunda tamamen zorunlu hale gelecek” dedi.
Sayısal takograf cihazının sürücünün faydasına olduğunu hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan, araç sürücüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı cihaz olarak tanımlanan takograf cihazı, sürücülerin günlük araç kullanma süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar gibi hususların görevliler tarafından kontrol edilmesi amacıyla araçlara takılıyor. Sayısal takograf sürücü kartı sahiplerinin, sayısal takograf sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir defa kart verme otoritesine göndermeleri gerekiyor. ‘Araç yetki belgesi sahiplerinin sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olduğu da unutulmamalı’’ diye konuştu.

“Tüm TŞOF tesislerimizde takograf kart yükleme cihazı mevcut”
Tüm TŞOF tesislerinde kart verilerini yükleme istasyonu olduğuna dikkati çeken Apaydın, “Sayısal takograf sürücü kartı sahipleri, sayısal takograf sürücü kartlarında kaydedilen verileri sayısal takograf veri analizi sistemine yüklemek amacıyla kart verme otoritelerince ülkemizde bazı yerlere veri yükleme istasyonları kurulmuştur. Bu istasyonlardan dört adedi de Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun Sivrihisar, Kırşehir, Kulu ve Kırıkkale tesislerinde bulunmaktadır. Sürücülerimiz, sürücü kartlarına kaydedilen verileri bu istasyonlar (kiosk) vasıtasıyla veri analiz sistemine kolayca yükleyebilmektedirler. Tüm sürücülerimize kazasız günler diliyorum” dedi.

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