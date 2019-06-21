TŞOF Başkanı Apaydın: “Takograf yükleme cihazları TŞOF tesislerinde hizmete girdi”

Sayısal takograf kartı verilerini yükleme istasyonlarının tüm TŞOF tesislerinde hizmete girdiğini bildiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Sayısal takograf cihazı takmakla yükümlü olan araçlar için takograf kartı verilerini yükleme istasyonları (kiosk) tüm TŞOF akaryakıt, eğitim ve dinlenme tesislerinde hizmete girdi. Araçların model yılları baz alınarak kademeli şekilde geçilen bu sistem, bu yılın sonunda tamamen zorunlu hale gelecek” dedi.

Sayısal takograf cihazının sürücünün faydasına olduğunu hatırlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan, araç sürücüsü ve sürüşe ait bilgileri dijital ortamda kaydeden, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onaylı cihaz olarak tanımlanan takograf cihazı, sürücülerin günlük araç kullanma süreleri, molalar, haftalık ve günlük dinlenme süreleri, kayıtlarda düzensizlik belirtileri, önceki kayıtlar gibi hususların görevliler tarafından kontrol edilmesi amacıyla araçlara takılıyor. Sayısal takograf sürücü kartı sahiplerinin, sayısal takograf sürücü kartlarında kaydedilen verileri en çok 25 günde bir defa kart verme otoritesine göndermeleri gerekiyor. ‘Araç yetki belgesi sahiplerinin sürücülere ait verilerin aktarılmasından sürücüleriyle birlikte sorumlu olduğu da unutulmamalı’’ diye konuştu.