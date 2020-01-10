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  4. TŞOF Başkanı Apaydın: “Toplu taşımalarda kamera uygulanmasının zamana yayılması ile esnafımızın nefes alması sağlanmıştır”

TŞOF Başkanı Apaydın: “Toplu taşımalarda kamera uygulanmasının zamana yayılması ile esnafımızın nefes alması sağlanmıştır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Toplu taşıma araçlarında kamera bulundurulması zorunluluğu kararının 31 Aralık’a ertelenmesini olumlu bulduklarını ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Taşımacı esnafının yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek bazı zorunluluklardan kaynaklanan sorunlarına ilişkin ilgili bakanlarımız nezdinde bizzat yapılan girişimler neticesinde uygulanmanın zamana yayılması ve esnafımızın bir nebze de olsa nefes alması sağlanmıştır” dedi.Şehir içinde toplu taşımacılık yapan araçlarda kayıt yapabilen ön, dış ve araç içi kamera bulundurulması zorunluluğuna ilişkin kararın 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesinin şehir içi toplu taşımacılık yapan şoför esnafı adına sevindirici olduğunun altını çizen TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Yerel yönetimlerce (UKOME veya İl Trafik Komisyonları) kararı alınmış ancak halen uygulamaya geçilmemiş veya karar alınarak uygulanması için belirli tarihe kadar süre verilmiş illerde ivedilikle karar alınarak gerekli düzenlemenin yapılması istenmiş ve faaliyete geçirilmesi konusunda 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilmişti.

TŞOF Başkanı Apaydın: “Toplu taşımalarda kamera uygulanmasının zamana yayılması ile esnafımızın nefes alması sağlanmıştır”

Toplu taşıma araçlarında kamera bulundurulması zorunluluğu kararının 31 Aralık’a ertelenmesini olumlu bulduklarını ifade eden Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Taşımacı esnafının yeni yılla birlikte yürürlüğe girecek bazı zorunluluklardan kaynaklanan sorunlarına ilişkin ilgili bakanlarımız nezdinde bizzat yapılan girişimler neticesinde uygulanmanın zamana yayılması ve esnafımızın bir nebze de olsa nefes alması sağlanmıştır” dedi.
Şehir içinde toplu taşımacılık yapan araçlarda kayıt yapabilen ön, dış ve araç içi kamera bulundurulması zorunluluğuna ilişkin kararın 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelenmesinin şehir içi toplu taşımacılık yapan şoför esnafı adına sevindirici olduğunun altını çizen TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, “Yerel yönetimlerce (UKOME veya İl Trafik Komisyonları) kararı alınmış ancak halen uygulamaya geçilmemiş veya karar alınarak uygulanması için belirli tarihe kadar süre verilmiş illerde ivedilikle karar alınarak gerekli düzenlemenin yapılması istenmiş ve faaliyete geçirilmesi konusunda 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre verilmişti. Son düzenleme ile yürütmenin tarihi 31 Aralık 2020’ye kadar ertelenmiştir” dedi.

“Esnafımızın talepleri dikkate alınmalıdır”
Konu ile ilgili olarak oda, yönetici ve üyelerden alınan yazılı ve şifahi bilgilere göre çoğu il ve ilçede gerekli teknik altyapının (cihaz standardı, depolama, bilgilendirme, raporlama vb. gibi) hazır olmadığı bilgisini aldıklarını anlatan Apaydın, “Cihaz temininde güçlüklerle karşılaşılıyor. En önemlisi bu cihazların daha fazla çeşitlendirilerek gerekli rekabet ortamının oluşturulması esnafımızın faydasına olacaktır. Bir de cihazlarla ilgili teknik altyapı hizmeti verecek yetkili servislerin oluşturulması toplu taşıma esnafımız için çok önemli. Bir arıza halinde gerekli arızanın giderilmesi için yetkili servislere şoför esnafımızın kolay ulaşıp arızayı gidermesi gerekir. Bu nedenle İçişleri Bakanlığımızın şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan toplu taşıma araçlarında kayıt cihazı takılması uygulamasının bir yıl süreyle ertelenmesi olumlu olmakla birlikte süre bitiminde esnafımızın mevcut talepleri mutlaka dikkate alınarak kanunun yürürlüğe girmesi en büyük arzumuzdur” ifadelerini kullandı.

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