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TŞOF'tan bayram tatiline çıkacaklara uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:41 | Son Güncelleme

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın: - "Sürücülerimiz yoğunluktan dolayı her zamankinden daha dikkatli davranmalı" - "Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı"

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili için seyahate çıkacak sürücülerin her zamankinden daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirterek, "Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, bayram dönemlerinde trafikteki araç sayısının diğer dönemlere göre 10 kat arttığını kaydetti.

Trafik yoğunluğundan dolayı bayram tatillerinde kaza riskinin oldukça yükseldiğine işaret eden Apaydın, son günlerde hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesinin neden olduğu dikkat dağınıklığı ve asfalt erimelerine karşı oldukça sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Bayram tatilinde seyahate çıkacak sürücülere trafik yoğunluğu nedeniyle her zamankinden daha dikkatli davranmaları uyarısında bulunan Apaydın, "Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı. Bunun yanı sıra trafik kazalarını en aza indirmek için önce saygı göstermeyi öğrenmemiz gerek. Karşıdan gelen aracın bize yol vermesini beklemeden jest yapıp yol vermeliyiz." ifadesini kullandı.

Apaydın, trafik kazaları sebebiyle bayram sevincinin üzüntüye dönüşebildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu bayramda trafik kazalarını en aza indirmek için herkes üzerine düşen görevi yerine getirmeli. Trafiğe çıkan sürücülerimiz kendi canını ve sevdiklerini düşünerek hız yapmaktan kaçınmalı. Sevdiklerimize bir saat erken kavuşmak adına hız yapacağız derken canımızdan olmayalım. Karşıdaki araç zaten dikkatli geliyordur diyerek sorumluluğu başkasına devretmeyelim. Özellikle sıcak havanın etkisi ve bayram telaşı bir araya gelince trafikte dikkatler dağılıyor. Bu yüzden güneşin dik açıyla geldiği saatlerde uzun yola çıkmamaya özen gösterelim."

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazaları TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın

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