TŞOF'tan bayram tatiline çıkacaklara uyarı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı tatili için seyahate çıkacak sürücülerin her zamankinden daha dikkatli davranmaları gerektiğini belirterek, "Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı." ifadesini kullandı.

Apaydın, yazılı açıklamasında, bayram dönemlerinde trafikteki araç sayısının diğer dönemlere göre 10 kat arttığını kaydetti.

Trafik yoğunluğundan dolayı bayram tatillerinde kaza riskinin oldukça yükseldiğine işaret eden Apaydın, son günlerde hava sıcaklığının normalin üzerinde seyretmesinin neden olduğu dikkat dağınıklığı ve asfalt erimelerine karşı oldukça sürücülerin tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Bayram tatilinde seyahate çıkacak sürücülere trafik yoğunluğu nedeniyle her zamankinden daha dikkatli davranmaları uyarısında bulunan Apaydın, "Uzun yola çıkacak vatandaşlarımız araçlarının yola hazır olduğunu kontrol ederek bakımlarını muhakkak yaptırmalı. Bunun yanı sıra trafik kazalarını en aza indirmek için önce saygı göstermeyi öğrenmemiz gerek. Karşıdan gelen aracın bize yol vermesini beklemeden jest yapıp yol vermeliyiz." ifadesini kullandı.