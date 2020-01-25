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TŞOF'tan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 23:21 | Son Güncelleme

TŞOF'tan Elazığ depremi için "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, depremde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilediğini belirterek, "Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Apaydın, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Depremde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyen Fevzi Apaydın, şunları kaydetti:

"Devletimiz tüm kurum ve imkanları ile bölgede milletimizi kurtarma, yaralılarımıza ve geri kalan halkımıza yardım için her türlü imkan seferber edilmiştir. Bundan sonra en büyük duamız ve isteğimiz, depremde can kaybının artmaması ve yaralanan vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmasıdır. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ Fevzi Apaydın Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)

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