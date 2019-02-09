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TSSD sigarayla savaşta son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 17:59 | Son Güncelleme

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, (TSSD) Türkiye’de sigaraya karşı savaşta gelinen son durumu değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi.

TSSD sigarayla savaşta son durumu açıkladı

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği, (TSSD) Türkiye’de sigaraya karşı savaşta gelinen son durumu değerlendirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. “Sigarayı Boykot Günü” kapsamında düzenlenen çeşitli etkinliklerle sosyal medya fenomenleri ve sanatçılar sigarayı bırakanlara destek oldu.
Türkiye Sigarayla Savaş Derneğinin (TSSD) düzenlediği “Sigarayı Boykot Günü” basın toplantısı bugün İstanbul’da bir AVM’de yapıldı. Sigarayla savaşta gelinen son durumun ele alındığı bu önemli günde Youtuber ve sanatçılar da sigarayı bırakanları yalnız bırakmadı. Toplantıda konuşan TSSD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, dernek olarak “Alo Annem /Babam Evde Sigara İçiyor Hattı” kuracaklarını ifade ederek, “Evde sigara içen ebeveynleri bu zararlı alışkanlıklarından kurtarmak ve çocukların sağlığını pasif içici olarak tehdit eden durumun önüne geçmek için TSSD ALO ANNEM /BABAM evde sigara içiyor hattı kuruyor. Hattı arayan her çocuğun anne ve babasına uzmanlar tarafından evde içtikleri sigaranın çocuğun sağlığına ne kadar zarar verdiği anlatılacak. Ayrıca çocuğa anne ve babasına sigarayı nasıl bıraktıracağı konusunda bilgiler verilecek” dedi.
Sosyal medya fenomenlerinden destek
Han Kanal (Oğuzhan Bostan), Anka Leydi, Buse Duygu Karakuş, ESO (Esat Çobanoğlu), Extremert (Mert Karamusaoğlu), Gitaristv (Kaan Bostan), Türk Halk Müziği sanatçısı Zeliha Sunal ve Diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç gibi isimler toplantıda konu hakkında bilgilendirici konuşmalar gerçekleştirdi.
“20 yıldır sigarayla mücadele ediyoruz”
Dernek olarak 20 yılda çok ciddi mücadeleler verdiklerini kaydeden TSSD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “ 20 yıl önce 30 milyon sigara içen insan varken bugün bu rakam 20 milyon civarına düştü. Bu tarz toplantılarla kamuoyunun tekrar dikkatini çekmek, sigaranın gerçek yüzünü göstermek, 21. yüzyılın vebası olan sigaranın ne tür tahribatlar yaptığını göstermek istiyoruz. TSSD, her geçen gün artan sigara salgınına karşı başta çocuk ve gençler olmak üzere insanları bilinçlendirme çalışmaları yürütmeye, tütün kullanımı bütün dünyada yok oluncaya kadar bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıdır” diye konuştu.
“Her yıl 32 milyar TL havaya duman olarak üfleniyor”
“OECD raporuna göre Türkiye’de erkeklerin yüzde 37,3’ü ve kadınların yüzde 10,7’si sigara kullanıyor” diyen Dr. Mustafa Aydın, sigaranın gerçeklerini şu ifadelerde açıkladı:
Dünya sağlık örgütü, her sene 7 milyon kişinin alkol ve nikotin tüketimi nedeniyle öldüğünü bildiriyor. Tütünün tüm kanserden ölümlerin yüzde 22’sine sebep olduğu tahmin ediliyor. Dünya sağlık örgütü, tütün kullanımının her yıl dünya genelinde en az 6 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu bildiriyor. Her yıl, sadece ülkemizde 115 bin, dünyada ise 5,5 milyon insan sigaradan dolayı erken yaşta hayata veda etmektedir. Yani her 6 saniyede, 1 kişi, sigara kurbanı olmaktadır. Bunun yanı sıra kıt kanaat kaynaklarımızdan her yıl 22 milyar TL sigaraya, 10 milyar TL ise sigaranın yol açtığı hastalıklara olmak üzere, toplam 32 milyar TL havaya duman olarak üflenmektedir. Bu kayıplar, ülkemizde can ve mal kaybı yönünden, her yıl, dört Gölcük/Marmara depreminin açabileceği zarara eş değerdir.”
Dr. Ender Saraç ,“Melisa ve karanfil çayı sigarayı bıraktırıyor”
“Kendini seven herkes kendisine bu kötülüğü yapmasın” diyen Diyetisyen ve beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç, “Kendini seven herkes sigarayı acil bırakmalı. Bunun için kolay iki ipucu var. İlk olarak kişi aynanın karşısına geçsin. Kendisiyle göz teması kurarak, ‘ben bu boyutta mutlu, sağlıklı olmak için varım. Bizzat paramla, kanseri, kalp krizini, cilt kırışıklığını, erkekliğimin ya da dişiliğimin ölmesini kabullenmiyorum. Onu bırakacak gücüm, azmim var. Kendimi seviyorum’ demeli. İkinci olarak ise melisa ve karanfilden çay yapsınlar. Bir büyük bardak suya iri bir tutam melisa üç tane de karanfili atıp 10-15 saniye kaynayarak, 3-4 dakika demlensinler. Sonrasında ise limon ekleyerek günde 3 fincana kadar içilebilirler. Bu çay sinir sistemini sakinleştiriyor ve sigarayı bırakmaya yardımcı oluyor” dedi.
Çocuklar için uygun, bilgi veren içerikler üreten Youtuber Anka Leydi, "Ailemde birçok kişi sigara kullanıyor. Sırf sigara kullandığı için kanserle mücadele eden bir teyzem var ve esas onun için buradayım, sigarayı bırakmasını istiyorum. Sigara sadece kanser yapmıyor, kanser tedavisini de zorlaştırıyor. Kullanılan ilaçların bile etkisini yüzde 65’den fazla etkiliyor. Basit bir grip dahi sigara kullanımı nedeniyle ölümcül hale gelebiliyor. Gençler yedi santimetrelik bir şey için hayatlarını linç etmesinler" diye konuştu. Youtuber Oğuzhan Bostan ise "Bizleri izleyen gençler var ve biz onlara örnek olmak istiyoruz. Onlara ağabeyleri, ablaları olarak sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.
Karbonmonoksit ve diş taraması yapıldı
Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) tarafından düzenlenen basın toplantısının öncesinde ve sonrasında İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından karbonmonoksit ölçüm cihazıyla sigara içen ve içmeyen vatandaşlara yeşil ve kırmızı alanlarda vücutlarında bulunan karbonmonoksit miktarı ölçüldü. Ayrıca etkinlik kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi Dentaydın Diş Hastanesi tarafından kurulan stantlarda gelen katılımcılara ücretsiz diş tarama testi de yapıldı.

TSSD sigarayla savaşta son durumu açıkladı

TSSD sigarayla savaşta son durumu açıkladı

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