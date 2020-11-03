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Tsunami öncesi denizdeydi: Dünyanın sonu geldi sandım

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki yıkıcı deprem sırasında Sığacık açıklarında balık avlayan 70 yaşındaki Mehmet Ali Okyar, yaşadıklarını anlattı. Depremden önce denizde en az 10 tane girdap gördüğünü söyleyen Okyar, korkarak limana döndüğünü anlattı.

Tsunami öncesi denizdeydi: Dünyanın sonu geldi sandım

Seferihisar ilçesinin Sığacık Mahallesi'nde, 'Soydemir' isimli teknesiyle 53 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Ali Okyar, geçen 30 Ekim'de denize açıldı. İzmir'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 1 saat önce denizde 10'dan fazla girdap görmesi üzerine korkup, limana döndüğünü belirten Okyar, "Depreme ve tsunamiye limanda yakalandım. Dünyanın sonunun geldiğini sandım" dedi.

53 yıldır balıkçılık yaptığını ancak böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Okyar, "Tsunamiden 1 saat önce denize açıldım. Ağları topluyordum. Denizde 2 metrekarelik alanlarda daha önce hiç görmediğim en az 10 tane girdap gördüm. Korktum ve limana dönüp, teknemi bağladım. Teknemin yanında yemek yerken birden yer sallanmaya başladı. Deniz de çalkalanıyordu. Su seviyesi limana kadar yükseldi. Deprem bittikten bir süre sonra deniz suyu çekildi, su seviyesi 3 metre kadar indi. Benim teknem ve diğerleri dik duruyordu. İpi koptu denizin tabanına düştü. Sular tekrar gelmeye başladı. Ben de tekneme girip, açılmak istedim. Biraz açıldım ancak dalga duvar gibi üzerime geldi. İleri gidemedim. 20 kilometre hızla gitmem gerekirken dalgalardan yerimde duruyordum. Geriye dönüp baktığımda liman ve marina her yer su altında kalmıştı. Karada su seviyesi 1.5 metreye ulaşmıştı” dedi.

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'DÜNYANIN SONU GELDİ SANDIM'

Yaşadığı olaydan sonra iki gün şok etkisinden çıkamadığını ifade eden Okyar, "Önce, 'tekne batarsa' diye korktum. Ardından, 'dalgalar beni parçalar' sandım. 'Kabaran deniz mahalleyi süpürecek' diye düşündüm. Kordondaki park halindeki araçlar denize sürüklendi. İçimden, 'Çok deprem yaşadım ama bu bizi götürecek' dedim. Hislerimi anlatamam. Yaşadıklarım nedeniyle 2 gün şoktan çıkamadım. Dünyanın sonu geldi, kıyamet koptu sandım" diye konuştu.

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TSUNAMİ ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Sığacık Mahallesi'nde depremin ardından deniz suyunun çekilmesi ve ardından tsunaminin oluşması çevredekiler tarafından görüntülendi. Görüntülerde, sahildeki eşyaların dalga ile sürüklenmesi ve panik anları yer alıyor.

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DHA

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