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  4. Tsunami şehir merkezine kadar önüne kattığını yedi! Kaldırımlar bile dalgalandı ancak koca koca binalara hiçbir şey olmadı... ABD'nin California açıklarında meydana gelen 7.0'lık deprem yürekleri ağza getirdi

Tsunami şehir merkezine kadar önüne kattığını yedi! Kaldırımlar bile dalgalandı ancak koca koca binalara hiçbir şey olmadı... ABD'nin California açıklarında meydana gelen 7.0'lık deprem yürekleri ağza getirdi

06.12.2024 10:25
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.12.2024 10:25
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Dün California açıklarında meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Depremin ardından, dev tsunami dalgaları kıyıya ilerledi! Uyarılara rağmen çevre halkı tepe noktalara çıkmaktan kaçındı, tsunaminin geldiği an ise sahildeki insanlar panik içinde kaçıştı. Dalgalar şehri içine kadar yuttu. Depremin şiddetiyle kaldırım taşları bile dalgalandı! Sosyal medyada yayılan o korkunç anlar, depreme dayanıklı binaların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Dün Türkiye saatiyle gece yarısı saatlerinde, yerel saatle ise 10.44'te ABD'nin California eyaleti açıklarında açıklarında 7.0 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7.0 büyüklüğündeki depremin California eyaletine bağlı Ferndale bölgesinin 99 kilometre açığında 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini aktardı.

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UYARILAR YAPILDI ANCAK...

Açık denizde oluşabilecek tsunami tehdidine karşı Ulusal Tsunami Merkezi, ABD'nin batı kıyısı boyunca Oregon eyaletindeki Dunes City'den başlayarak California'daki San Francisco ve San Jose'ye kadar uzanan 643 kilometre uzunluğundaki bir bölge için tsunami uyarısı yayınladı.

Tsunami dalgalarının 12.00'den sonra karaya ulaşması bekleniyordu.

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DALGASINA İNSANLARI KATIP ŞEHİR MERKEZİNE KADAR İLERLEDİ

Ulusal Hava Durumu Servisi, kıyı bölgesinde bulunan vatandaşlara iç bölgelerdeki yüksek alanlara doğru hareket etme çağrısında bulunmuştu. Ancak çeve halkı uyarıları dinlemedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sahil kesimlerinde bulunan vatandaşların yaklaşan tsunamiyi kayda aldıklları görüldü.
Tsunami yaklaştıkça yaklaştı en sonunda sahildekileri de içine katarak şehrin içine kadar ilerledi! Çığlık çığlığa kaçışan insanlardan bazıları son anda kurtulurken bazıları ise yaralandı.

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KALDIRIM TAŞLARI DALGALANDI

Öte yandan ABD'nin farklı eyaletlerinden görüntüler gelmeye devam etti. Kaldırım taşları depremin şiddetiyle resmen dalgalandı. O anlar sosyal medyada viral oldu. Başka bir kullanıcının ise yüksek katlı bir binanın en üst katlarından birinde çektiği video izleyenleri adeta şaşkına çevirdi. Bir kişinin kayda aldığı görüntüde jakuzinin içindeki su dalgalanıp taşıyor, hatta ev beşik gibi sallanırken cam kapı oradan oraya savruluyor ancak ne binaya ne de içindeki herhangi bir şey zarar görmüyor.
Olay aynı zamanda depreme dayanıklı binaların önemini de bir kez anlamamıza sebep oldu.

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Anahtar Kelimeler:
deprem tsunami abd california
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