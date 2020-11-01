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Tsunamide ölen Fatma nine son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 17:41 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami sonucu boğularak ölen 87 Fatma Erçetin son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde tsunami sonucu boğularak ölen 87 Fatma Erçetin son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.
İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi’nde meydana gelen tsunamide hayatını kaybeden 87 yalındaki Fatma Erçetin son yolculuğuna uğurlandı. Fatma ninenin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sığacık halkı ve ailesi katıldı. Sığacık’taki cami sular altında kaldığı için cenaze namazı Sığacık mezarlığında kılındı.

Yürüyemediği için sulara kapıldı
Deprem üstü olan Sığacık’ta yaşayan Fatma ninenin yaklaşık 10 yıldır yürüme güçlüğü çektiği için evde 3 çocuğu tarafından bakıldığı öğrenildi. Deprem anında yatağında olan Fatma ninenin çocukları ve komşularının yardımı ile oturduğu evin kapısının önüne oturtulduğu öğrenildi. Depremin durması ile bir anda oluşan tsunami sonrası kale duvarlarını yıkan dalgalar denize 50 metre mesafede evi bulunan Fatma nineyi sürüklemeye başladı. Yaklaşık 100 metre sürüklenen Fatma nine hayatını kaybetti.
Annesini tsunamide kaybeden Ahmet Erçetin, gözyaşları içerisinde olay anlarını anlattı. Annesinin bu şekilde ölmesinin kendini yıktığını söyleyen Erçetin, “Annem yaşanan depremde çok korktu. Biz de onu bina içerisinde kalmasın diye kapının önüne çıkarttık. Kapının önünde de diğer yaşlı komşularımız vardı. Onlarla sohbet ediyordu. Daha önce bizler çok deprem yaşadık ama hiç tsunami olduğunu görmedik. Dolayısıyla denizin taşarak evlerimizi suyun basacağını falan bilmiyorduk. Denize 30 metre yakında oturuyoruz. Annemin ayakları ağrıdığı ve çok fazla tutmadığı için çok yavaş hareket ediyordu. Biz de içeride diğer işlere bakıyorduk. Birden su yükselerek gelmiş. Annem de korkudan kaçmak istemiş ama maalesef rahatsızlığından dolayı hızlı hareket edemeyerek suya kapılmış. Komşuların çığlıkları üzerine olaydan haberdar oldum ve hemen koştuk. Evden 100 metre kadar uzağa gitmiş. Orada komşular tutmuşlar. Hemen sudan çıkarttık, sonra doktorlar falan da müdahale etti ama maalesef kurtaramadık. Tam bir Osmanlı kadınıydı. Herkese yardımcı olmayı çok severdi, erkek gibi kadındı. Ben annemle her zaman gurur duyardım. Şu anda çok üzgünüm. Yaşlıydı ama aklı başındaydı, herkes de çok severdi. Sadece ayakları ağrıyordu, bildiğimiz başka bir hastalığı yoktu. Ben 3 çocuğundan en büyüğüm, benim küçüğüm var, bir de en küçüğümüz kız kardeşimiz var. Annemin bu şekilde ölmesinden dolayı çok üzgünüz. Yatakta ölse bu kadar üzülmezdim” ifadelerini kullandı..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise İzmir’de ölenlerin sayısının 58 olduğunu, bunların içerisinde tek Fatma Erçetin’in boğularak hayatını kaybettiğini söyleyerek, “Özellikle de tsunamiden etkilenen Sığacık Mahallesi’ni ziyaret etmek istedik. Sayın Bakanımız, ilgili genel müdürlerimiz ve yetkililerimiz ile birlikte vatandaşımızın mağduriyetini yerinde gördük. Şu anda hayatını kaybedenlerin sayısı 58 olmuş durumda. Allah deprem nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, ailelere de başsağlığı diliyorum. Onlardan sadece 1 tanesi boğulma sonucu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki Fatma annemiz de burada hayatını kaybetti. Ailesini ziyaret ederek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı dileğini ileterek cenazesinde de ailemizi yalnız bırakmayarak milletimiz adına burada bulunduk” dedi.

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