Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindi

Ancak ölü sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Haritadan silindi!
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7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 6 metrelik tsunami dalgaları...
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Elektrikler kesik, iş makineleri yok, kurtarma ekipleri, çaresiz bir şekilde enkazları elleriyle kazıyor.
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Sulawesi adasındaki Palu kentinden feci görüntüler geliyor.
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Kentin uzaydan çekilen görüntüsü şok etkisi yarattı. Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silinmiş durumda.
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Palu'da enkazlardan çıkarılan cesetler üst üste yığılıyor.
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Elektrikleri de olmayan morglarda yer kalmadı.
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Palu kentine ulaşan BBC muhabiri Rebecca Henschke, Mamboro kliniğine getirilen bir kız çocuğuna tanık oldu.
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Henschke'nin aktardığına göre, bacağı kırılan beş yaşındaki kız çocuğunun ailesinin nerede olduğu bilinmiyor.
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Bir enkazda yalnız başına bulunan çocuk, yaşadıklarının şokuyla nerede yaşadığını da hatırlamıyor.
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Klinikte görevli Dr. Sasono, cesetlerin kokmaya başladığını belirtiyor: "Yakınlarının onları alması için beklemek istiyoruz ancak daha fazla bekleyemeyiz."
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Doktorlar, deprem ve tsunami kurbanlarının toplu mezarlara gömülmesi için talimat verdi.
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Palu'da en az 300 kişinin gömülebileceği bir toplu mezar kazılıyor.
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Cesetlerin geride kalanlara hastalık yaymasından korkuluyor.
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Ancak yalnızca Endonezya değil tüm dünyayı sevindiren haberler de yine Palu'dan.
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15 yaşındaki Nurul Istikharah isimli kız çocuğu, enkaz altından sağ kurtarıldı.
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Ekipler, sel suları altında kalan evin enkazından Nurul'u çıkarmayı başardı.
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Deprem ve tsunamiye yakalanan yüzlerce kişi, Palu'dan tahliye edilmeyi bekliyor.
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Tahliyede askeri uçaklar görev alıyor.
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Palu'nun yakınlarındaki Donggala kasabasında ise hasarın boyutu henüz bilinmiyor.
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Kasabadan hiçbir fotoğraf gelmiş değil.
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BBC'den Şeref İşler ise, ülkedeki tüm gazetelerin ilk sayfasını ağlayan kişilerin fotoğraflarının kapladığını bildiriyor.
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Yetkililer 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söylüyor.
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Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün tahminlerine göre deprem ve tsunaminden yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi etkilenmiş olabilir.
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Anadolu Ajansı (AA) ise, daha önce de devasa tsunami dalgalarına hedef olan ülkede 2012'den bu yana erken uyarı sisteminin çalışmadığını aktarıyor.
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Skandalı yerel basına konuşan Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ilan etti.
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AA ayrıca, can kaybının 1203'e çıktığını belirtiyor.
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Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, felaket bölgesini ziyaret etti.
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Widodo'nun uluslararası yardım almayı kabul ettiği açıklandı.
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Tayland ve Avustralya gibi ülkeler de Endonezya'ya yardım teklif etmişti.
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Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Endonezya'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, "Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" yazdı.
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Felaket bölgesinde en önemli sorunlardan biri, akaryakıt.
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İstasyonların önünde uzun kuyruklar var.
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Temmuz ve Ağustos aylarında yine Endonezya'nın Lombok adasında meydana gelen bir dizi depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti.
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2004 yılında da Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını yitirmişti.
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Bu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya'daydı.
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Endonezya, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunuyor. Söz konusu devasa fay hattı, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat ediyor. Neredeyse her dakika bir depremin gerçekleştiği fay hattı, ayrıca dünyadaki aktif volkanların yarısına ev sahipliği yapıyor.
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