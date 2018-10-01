Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silindi

Ancak ölü sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Haritadan silindi!

1 / 41 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen 6 metrelik tsunami dalgaları...

2 / 41 Elektrikler kesik, iş makineleri yok, kurtarma ekipleri, çaresiz bir şekilde enkazları elleriyle kazıyor.

3 / 41 Sulawesi adasındaki Palu kentinden feci görüntüler geliyor.

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8 / 41 Kentin uzaydan çekilen görüntüsü şok etkisi yarattı. Tsunaminin vurduğu Palu neredeyse haritadan silinmiş durumda.

9 / 41 Palu'da enkazlardan çıkarılan cesetler üst üste yığılıyor.

10 / 41 Elektrikleri de olmayan morglarda yer kalmadı.

11 / 41 Palu kentine ulaşan BBC muhabiri Rebecca Henschke, Mamboro kliniğine getirilen bir kız çocuğuna tanık oldu.

12 / 41 Henschke'nin aktardığına göre, bacağı kırılan beş yaşındaki kız çocuğunun ailesinin nerede olduğu bilinmiyor.

13 / 41 Bir enkazda yalnız başına bulunan çocuk, yaşadıklarının şokuyla nerede yaşadığını da hatırlamıyor.

14 / 41 Klinikte görevli Dr. Sasono, cesetlerin kokmaya başladığını belirtiyor: "Yakınlarının onları alması için beklemek istiyoruz ancak daha fazla bekleyemeyiz."

15 / 41 Doktorlar, deprem ve tsunami kurbanlarının toplu mezarlara gömülmesi için talimat verdi.

16 / 41 Palu'da en az 300 kişinin gömülebileceği bir toplu mezar kazılıyor.

17 / 41 Cesetlerin geride kalanlara hastalık yaymasından korkuluyor.

18 / 41 Ancak yalnızca Endonezya değil tüm dünyayı sevindiren haberler de yine Palu'dan.

19 / 41 15 yaşındaki Nurul Istikharah isimli kız çocuğu, enkaz altından sağ kurtarıldı.

20 / 41 Ekipler, sel suları altında kalan evin enkazından Nurul'u çıkarmayı başardı.

21 / 41 Deprem ve tsunamiye yakalanan yüzlerce kişi, Palu'dan tahliye edilmeyi bekliyor.

22 / 41 Tahliyede askeri uçaklar görev alıyor.

23 / 41 Palu'nun yakınlarındaki Donggala kasabasında ise hasarın boyutu henüz bilinmiyor.

24 / 41 Kasabadan hiçbir fotoğraf gelmiş değil.

25 / 41 BBC'den Şeref İşler ise, ülkedeki tüm gazetelerin ilk sayfasını ağlayan kişilerin fotoğraflarının kapladığını bildiriyor.

26 / 41 Yetkililer 7,5 büyüklüğündeki depremin başta düşünülenden çok daha geniş bir bölgeyi etkilediğini söylüyor.

27 / 41 Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün tahminlerine göre deprem ve tsunaminden yaklaşık 1 milyon 600 bin kişi etkilenmiş olabilir.

28 / 41 Anadolu Ajansı (AA) ise, daha önce de devasa tsunami dalgalarına hedef olan ülkede 2012'den bu yana erken uyarı sisteminin çalışmadığını aktarıyor.

29 / 41 Skandalı yerel basına konuşan Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ilan etti.

30 / 41 AA ayrıca, can kaybının 1203'e çıktığını belirtiyor.

31 / 41 Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, felaket bölgesini ziyaret etti.

32 / 41 Widodo'nun uluslararası yardım almayı kabul ettiği açıklandı.

33 / 41 Tayland ve Avustralya gibi ülkeler de Endonezya'ya yardım teklif etmişti.

34 / 41 Twitter'dan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Endonezya'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, "Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" yazdı.

35 / 41 Felaket bölgesinde en önemli sorunlardan biri, akaryakıt.

36 / 41 İstasyonların önünde uzun kuyruklar var.

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38 / 41 Temmuz ve Ağustos aylarında yine Endonezya'nın Lombok adasında meydana gelen bir dizi depremde 500 kişi hayatını kaybetmişti.

39 / 41 2004 yılında da Endonezya'nın Sumatra adası açıklarında meydana gelen depremin tetiklediği tsunami nedeniyle Hint Okyanusu şeridi boyunca 226 bin kişi yaşamını yitirmişti.

40 / 41 Bu tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin 120 bini Endonezya'daydı.