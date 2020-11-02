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Tsunamiyi çekerken suda sürüklenen babaannesinin cansız bedenini gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 20:26 | Son Güncelleme

İzmir'in Seferihisar ilçesinde deprem sonrası oluşan tsunamide boğularak yaşamını yitiren Fatma Erçetin'in (86) cansız bedeni suda sürüklenirken, tesadüfen o anları cep telefonu ile görüntüleyen torunu Yaşar Erçetin tarafından fark edildi. Görüntü çektiği sırada karşılaştığı manzara karşısında şok yaşadığını belirten Erçetin, "Babaannemi ceketinden tanıdım. Onu suyun içinde sürüklenirken görünce şok oldum" dedi.

Tsunamiyi çekerken suda sürüklenen babaannesinin cansız bedenini gördü

Seferihisar'da meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Sığacık'ta meydana gelen tsunamide, yürüme güçlüğü çeken Fatma Erçetin, sulara kapıldı.

BABAANNESİ OLDUĞUNU ANLAYINCA YIKILDI

Erçetin, sular nedeniyle yaklaşık 100 metre sürüklendi. Yaşlı kadının torunu Yaşar Erçetin (29) cadde boyunca dere gibi akan ve derinliği bir metreyi bulan suları cep telefonu kamerasıyla görüntülediği sırada bir kişinin sürüklendiğini gördü. Yaşar Erçetin, kısa süre içinde sudan çıkarttığı kişinin babaannesi olduğunu fark edince yıkıldı.

"KAPININ ÖNÜNE OTURMUŞ"

Deprem günü yaşadığı acı olayı anlatan Yaşar Erçetin, "Deprem olduğunda annem onu evden dışarı çıkarmış. Babaannem kapının önüne oturmuş. Ben eve geldim. Onları kontrol ettim hepsi sağlıklıydı. Daha sonra evden ayrıldım. Sular yükseldi ve tsunami oldu. Herkes can havliyle kaçmaya başladı. O anları çekerken babaannemi gördüm. Babaannemi ceketinden tanıdım. Onu suyun içinde sürüklenirken görünce şok oldum" dedi. (DHA)

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