TTB: "Aile Sağlığı Merkezleri'nde Önlem Alınmıyor"

Aile sağlığı merkezlerinde yeterince dezenfektasyon malzemesi bulunmadığı da TTB’nin paylaştığı bilgiler arasında. Sağlık personelinin yüzde 75’i, ASM’lere il sağlık müdürlüklerince salgın koşullarında vatandaşlar için de bulundurmak üzere yeterince el dezenfektasyonu gönderilmediğini ifade etti. Personelden yüzde 86’sı da el antiseptiğini kendi imkanlarıyla satın aldığını kaydetti.

TTB verilerine göre salgına karşı ASM’lere yetersiz kişisel koruyucu ekipman dağıtımı yapıldığı, sağlık personelinin yüzde 71’nin malzemeleri yetersiz bulduğu ve yüzde 82’sinin kendi parasıyla koruyucu malzeme almak zorunda kaldığı belirtildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Corona virüsü salgınında yeniden artış yaşandığı bu dönemde sağlık sisteminde hastaların ilk başvurduğu yer olan aile sağlığı merkezlerinde personel için önlem alınmadığı ve teşhis olanakları yaratılmadığını bildirdi.

TTB’den yapılan açıklamada Corona şüphesiyle vatandaşların başvurduğu ilk durak olan ASM’lerdeki doktor ve hemşirelere, Sağlık Bakanlığı’nca gerekli ve yeterli bilgi aktarılmadığı da bildirildi. ASM’lerdeki personelin yüzde 62’si bireysel çabalarla ve online olanaklarla Covid-19 salgınıyla ilgili bilgi edindiğini açıkladı. Yüzde 26’sı ise il sağlık müdürlüklerince kendilerine pandemiyle ilgili eğitim verildiğini iletti.

Birinci basamakta sağlık personeline kontrol amaçlı test yapılmadı

ASM’lerin yüzde 81’inde sağlık çalışanlarına kontrol amaçlı PCR testi ve yüzde 84’ünde de kontrol amaçlı antikor testi uygulanmadığı da vurgulandı. ASM’lerde görevli personele kontrol amaçlı test yapılmadığı, bu merkezlerin yüzde 11’inde en az bir ve daha fazla sayıda görevli sağlık personelinin enfekte olduğunun saptandığı bildirildi.

Bu süreçte ASM’lerde görevli olduğu halde kronik hastalığı olan veya gebe ve emziren sağlık personelinden yüzde 59’unun ücretli izin alamadığı da ifade edildi.

ASM’lerin yüzde 99’unda, pandemi döneminde sağlık çalışanlarına herhangi bir ek ödeme yapılmadığı da belirtildi.