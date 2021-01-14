TTB: Aşı onay süreci şeffaf işlemedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), dünyada piyasaya sürülen dört aşının etkinlik oranlarıyla ilgili farklılıkları değerlendiren çalışmasının sonucunu açıkladı. TTB Covid-19 İzleme Kurulu ve Aşı Çalışma Grubu ile birlikte yapılan değerlendirme sonucunda ağır hastalık ve ölümleri engellemede dört aşının da yüzde 100'e yakın oranda etkili olduğu ve eldeki veriler ışığında hiçbirinin 1-2 aylık kısa dönemde ciddi yan etki oluşturmadığı kaydedildi. TTB COVID-19 İzleme Kurulu ve Aşı Çalışma Grubu ile birlikte yapılan değerlendirme ışığında mevcut verilere göre, aşılanan kişide hastalık gelişmesini önleme konusundaki etkililiğin Pfizer-Biontech aşısında yüzde 95, Moderna'da yüzde 94,1, Oxford-AstraZeneca'da ilk aşının yarım doz, 28 gün sonra yapılan ikinci aşının tam doz uygulandığı grupta yüzde 90 ve her iki aşının tam doz uygulandığı grupta yüzde 62,1 çıktığı kaydedildi. Türkiye'de uygulanmaya başlanan CoronaVac aşısında ise etkililik oranının Türkiye'de yüzde 91,25, Brezilya'da çok hafif vakaların dahil olduğu grupta yüzde 50,38 ve diğer grupta yüzde 77,96 çıktığına işaret edildi.

Biontech ve Moderna'nın dahil olduğu mRNA (mesajcı RNA) aşılarının ciddi olmayan lokal ve sistemik yan etkilerinin özellikle genç yaş grubunda belirgin şekilde fazla olduğu, aşıların ileri yaştaki kişilerdeki etkililiğinin genç gruptakiler kadar yüksek olduğu kaydedildi. Oxford-AstraZeneca aşısında ise 55 yaş üzerinde etkililiğin biraz daha düşük olduğu belirtildi. mRNA, inaktif ve viral vektör aşıları ne anlama geliyor? CoronaVac aşısı inaktif ve Oxford-AstraZeneca aşısı viral vektör aşıları grubunda yer alıyor. Bilim dünyasının uzun süredir tanıdığı ve güvenli olarak kabul edilen inaktif aşılarda öldürülmüş virüsler kullanılıyor. Viral vektör aşılarda ağırlıklı olarak zayıflatılmış ve hastalığa yol açma kabiliyeti ortadan kaldırılmış virüsler bulunuyor. Daha önce insanlar üzerinde kullanılmamış ve bu nedenle uzun vadeli etkileri bilinmeyen mRNA aşılarında ise genetik teknolojiye başvuruluyor. Biontech ve Moderna'nın kullandığı bu yöntem, virüs yüzeyindeki hastalığa yol açan protein kılıfının kodlarının vücut tarafından üretilmesini sağlıyor ve böylece bağışıklık oluşuyor.