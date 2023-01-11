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TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası...

11.01.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Fincancı hakkında 2 yıl 8 ay hapis cezası verilirken tahliyesine karar verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik açıklamaları sebebiyle 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan Fincancı'ya son sözü de soruldu. İşte detaylar...

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı davasında karar belli oldu! 2 yıl 8 ay hapis cezası...

TTB Başkanı Fincancı'nın yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. TSK'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi. Son savunmaların tamamlandığı davada karar çıktı. İşte davaya ilişkin detaylar...

Fincancı'ya bugünkü duruşmada son sözü soruldu. Fincancı, "Bu hukuki bir dava değil, siyasi bir dava. Siyaseten TTB'yi, demokratik ilkeleri yok etmek üzere bir dava" dedi. Mahkeme kararını açıklamak için duruşmaya ara verdi.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi.

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