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TTB Başkanı Şebnem Korur’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan para cezası

16.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Başbakan olarak görev yaptığı dönemde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur’un, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Başbakan olarak görev yaptığı dönemde hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle “kamu görevlisine hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Başbakan olarak görev yaptığı dönemde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur’un, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Başbakan olarak görev yaptığı dönemde hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle “kamu görevlisine hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Şebnem Korur ve avukatları katıldı. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Şebnem Korur, “Benim bir hakikati dile getirdiğim açıktır. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

“Eleştiri hakkı kapsamında yorumda bulundum”
Sanık avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, “Müvekkilimin paylaşımı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir” diyerek beraatini istedi. Sanık son sözünde ise, “Ben bir yurttaş olarak eleştiri hakkı kapsamında yorumda bulundum. Beratimi talep ederim” diye konuştu.

7 bin 80 lira para cezası
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Şebnem Korur’u “kamu görevlisine hakaret” suçundan günlüğü 20 liradan olmak üzere 354 gün karşılığında toplamda 7 bin 80 lira adli para cezasına çarptırdı.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Şebnem Korur’un 15 Haziran 2013 tarihinde twitter hesabı üzerinden dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatıldı. Sanığın paylaşımındaki ifadelerin düşünce ve eleştiri kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.
Şebnem Korur’un, suç tarihinde Başbakan olarak görev yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımından dolayı “kamu görevlisine hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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