TTB Başkanı Şebnem Korur’a ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan para cezası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Başbakan olarak görev yaptığı dönemde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur hakkında “kamu görevlisine hakaret” suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verildi.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur’un, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Başbakan olarak görev yaptığı dönemde hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle “kamu görevlisine hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanık Şebnem Korur ve avukatları katıldı. Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Şebnem Korur, “Benim bir hakikati dile getirdiğim açıktır. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

“Eleştiri hakkı kapsamında yorumda bulundum”

Sanık avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, “Müvekkilimin paylaşımı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir” diyerek beraatini istedi. Sanık son sözünde ise, “Ben bir yurttaş olarak eleştiri hakkı kapsamında yorumda bulundum. Beratimi talep ederim” diye konuştu.