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TTB'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'kapatılsın' çağrısının ardından Türk Tabipleri Birliği'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Uyarı ve öneri paylaşmak etik sorumluluğumuzdur. Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız" denildi.

TTB'den Devlet Bahçeli'ye yanıt: Sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız

Türk Tabipleri Birliği (TTB), MHP lideri Bahçeli'nin "TTB kapatılsın, yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılsın” şeklindeki çağrısına yazılı açıklamayla cevap verdi.

TTB Merkez Konseyi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türk Tabipleri Birliği tarihin süzgecinden günümüze ulaşan iyi hekimlik değerlerinin vazgeçilmez temsilcisidir. Giderek şiddetlenen ve binlerce insanımızın, onlarca hekim ile sağlık çalışanının ölümüne neden olan Kovid-19 salgınının her aşamasında Türk Tabipleri Birliği bütün enerjisini insanlarımızın sağlık ve yaşam hakkını savunmak için harcamıştır.,,Türk Tabipleri Birliği’nin salgına yönelik bilimsel verilere dayanan uyarı ve önerileri toplumun sağlık ve yaşam hakkı için kamuoyu ile paylaşması evrensel, yasal ve etik sorumluluğudur. Kovid-19 salgınında kaybettiğimiz meslektaşlarımızı siyah kurdele ile anmak ve başka kayıplar olmasın diye çabalamak ise kaybettiklerimize ve yakınlarına karşı vefa borcumuzdur.
Türk Tabipleri Birliği ve hekimler dün olduğu gibi bugün de ve yarın da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye devam edeceklerdir. TTB Merkez Konsey üyeleri olarak sözlerimizin arkasında, görevimizin başındayız."

NE OLMUŞTU?

Türk Tabipleri Birliği, 14-18 Eylül tarihleri arasını 'Yönetemiyorsunuz, Tükeniyoruz' haftası ilan etti. TTB’nin çağrısı üzerine, tabip odaları bulundukları illerde siyah kurdele takma, yürüyüş ve saygı duruşu gibi eylemler gerçekleştiriyor.

MHP lideri Bahçeli de '#YönetemiyorsunuzTükeniyoruz' diyen TTB’yi hedef göstererek derhal kapatılmasını ve yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmasını istemişti.

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