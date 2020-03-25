TTB: Hükümet ekonomiyi halk sağlığına tercih ediyor

İş yerlerinin kapatılmadığına dikkat çeken uzmanlar ise hükümeti halk sağlığından çok ekonomiyi düşünmekle suçluyor.Türkiye, koronavirüsle mücadelesinde iki haftayı geride bıraktı. Alınan tüm önlemlere karşın, can kayıpları ve hasta sayıları sürekli artıyor. Ancak, salgının durdurulmasında en iyi çözümün “izolasyon” olduğunu bilinse de bir türlü genel anlamda sokağa çıkma yasağı kararı alınamadı.

Risk grubunda sayılan 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağının yanı sıra diğer yaş gruplarının da sadece acil ihtiyaçlar için sokağa çıkması gerektiğine dönük sık sık uyarılar yapılsa da, uygulamada yaşanan sorunlar da bir türlü aşılamıyor.

Koronavirüsle mücadelede alınacak önlemlerin belirlenmesi için oluşturulan Bilim Kurulu’nun genel sokağa çıkma yasağını sürekli gündemine aldığı ancak bu kararın bir türlü çıkmadığı da biliniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağıyla ilgili soruları “Herkes kendi OHAL’ini ilan etsin” çıkışıyla yanıtlamayı sürdürüyor.

Peki, genel bir sokağa çıkma yasağı kararı Türkiye’de neden alınmıyor? Topluma yapılan “evde kal” çağrısı neden yetersiz bulunuyor? Bu sorular etrafında özellikle sağlıkçılar ile işçi meslek örgütlerinden, ekonomistlerden hükümete yöneltilen eleştiriler dikkat çekiyor.