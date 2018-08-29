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TTB ile Karadağ Belediyeler Birliği arasında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

Karadağ Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı

GAZİANTEP (AA) - Karadağ Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBB heyeti, Karadağ'da temaslarda bulundu. Heyet bu kapsamda Karadağ Belediyeler Birliği temsilcileriyle görüştü.

Toplantıda, iki ülke belediyeler birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Genel Sekreter Hayrettin Güngör ve Karadağ Belediyeler Birliği Başkanı Veselin Grboviç tarafından imzalanan anlaşma ile birlikler arasında tecrübe paylaşımı sağlanacak, proje ve eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla birçok planlama yapılacak.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Çetinje ve Kotor kardeş şehirlerine yönelik resmi ziyarette bulundu.

Görüşmelerde, iki şehrin ilişkileri ve gelecek planlaması detaylı olarak görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokiç, Gaziantep ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep'in Türkiye'nin güzide bir kenti olduğunu ifade eden Jokiç, şunları kaydetti:

"Bugüne dek birçok önemli projeyi hayata geçirdik. Şimdiden iki ülkenin belediyeler birliği arasında protokol imzalanarak bu ilişkiler yeni bir ivme kazandı. Bundan sonra iki ülke ve şehre düşen sorumluluklar daha da arttı. Şahsen ben de Gaziantep'i çok merak ediyorum, bu sebeple Gaziantep'te düzenlenecek olan Gastronomi Festivaline katılım sağlayacağım."

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ da şehirler arasındaki ilişkinin ülkeler seviyesine taşınarak önemli bir noktaya geldiğini aktardı.

Karadağ, bundan sonraki süreçte iki ülke ilişkileri için gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı.

İmza törenine Karadağ Kamu Yönetimi Bakanı Suzana Pribiloviç, Podgorica Büyükelçiliği Müsteşarı Bleda Kaçar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Podgorica Program Ofisi Koordinatörü Enver Resuloğulları ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ katıldı.

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