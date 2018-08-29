TTB ile Karadağ Belediyeler Birliği arasında iş birliği

GAZİANTEP (AA) - Karadağ Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, TBB heyeti, Karadağ'da temaslarda bulundu. Heyet bu kapsamda Karadağ Belediyeler Birliği temsilcileriyle görüştü.

Toplantıda, iki ülke belediyeler birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin adına Genel Sekreter Hayrettin Güngör ve Karadağ Belediyeler Birliği Başkanı Veselin Grboviç tarafından imzalanan anlaşma ile birlikler arasında tecrübe paylaşımı sağlanacak, proje ve eğitim programlarının geliştirilmesi amacıyla birçok planlama yapılacak.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki temasların ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Latif Karadağ, Çetinje ve Kotor kardeş şehirlerine yönelik resmi ziyarette bulundu.

Görüşmelerde, iki şehrin ilişkileri ve gelecek planlaması detaylı olarak görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokiç, Gaziantep ile iş birliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.