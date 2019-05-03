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TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:39 | Son Güncelleme

TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi 11 üyesi hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı açıklamaları nedeniyle açılan davada karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi 11 üyesi hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı açıklamaları nedeniyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklara 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan Hande Arpat ise, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'terör örgütü propagandası’ yapmak' suçundan ayrıca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Raşit Tükel, Sinan Adıyaman, Mustafa Taner Gören, Bülent Nazim Yılmaz, Ayfer Horasan, Dursun Yaşar Ulutaş, Funda Barlık Obuz, Hande Arpat, Mehmet Sezai Berber, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, avukatları, CHP ve HDP’li bazı milletvekilleri ile bazı sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Sanıkların tamamı son sözlerinde, suçsuz olduklarını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

11 SANIK DA CEZA ALDI

Mahkeme kararında, 11 sanığın TSK’nın Suriye'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 24 Ocak 2018 tarihinde yaptıkları, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması ve 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarını işlediklerini belirterek, her sanığa 1 yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanıklardan Hande Arpat’a, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Savcının, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da cezalandırılmasını istediği sanık Şeyhmus Gökalp ise bu suçtan beraat etti.

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