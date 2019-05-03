TTB Merkez Konseyi üyelerine hapis cezası

Mahkeme kararında, 11 sanığın TSK’nın Suriye'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili 24 Ocak 2018 tarihinde yaptıkları, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklaması ve 1 Eylül Dünya Barış Günü ile ilgili yaptıkları açıklamalar nedeniyle, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarını işlediklerini belirterek, her sanığa 1 yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca sanıklardan Hande Arpat’a, sosyal medya üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Savcının, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan da cezalandırılmasını istediği sanık Şeyhmus Gökalp ise bu suçtan beraat etti.



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