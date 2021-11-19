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TTB Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp Beraat Etti

19.11.2021 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır 10.Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında beraat kararı aldı.

Diyarbakır 10.Ağır Ceza Mahkemesi, geçen yıl Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında beraat kararı aldı.

Dr. Gökalp ve avukatları mahkeme salonunda hazır bulunurken TTB Yönetimi ve Tabip Odaları Başkanları da destek için duruşmayı izledi. Duruşmada ilk sözü alan savcı, Dr. Gökalp'in 'terör örgütü üyeleği' suçlamasıyla cezalandırılmasını istedi. Daha sonra söz alan avukatlar, Dr. Gökalp hakkındaki iddiaların doğru olmadığını savunarak beraatini istedi. Son sözü sorulan Dr. Gökalp, örgüt üyeliği iddialarını kabul etmedi. Kısa bir ara veren mahkeme, Gökalp'in beraatine karar verdi.

Geçen yıl Kasım ayında tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Şubat ayındaki celsede tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan Gökalp, Cuma günü Diyarbakır’da hakim karşısına çıktı. Duruşma öncesi Diyarbakır’da toplanan Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye’deki Tabip Odaları, beraat çağrısı yapmıştı.

Diyarbakır Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hekimler üzerinden toplumun tehdit edildiğini savundu. Fincancı, “Şehmuz Gökalp iyi hekimlik değerleri, tutumu ile başından beri aslında bir örnek ve bu örneği cezalandırmak ve bu örnek üzerinden tüm topluma tehdit oluşturmak çabaları var. Ama biz ne bu tehdidi kabul ediyoruz ne Şehmuz’a yönelik bu isnat edilen saçmalıkları kabul ediyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Daha sonra söz alan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan ise Gökalp’in beraat ettirilmesi çağrısı yaptı. Gökalp hakkındaki iddiaların delilsiz olduğunu savunan Turan şunları söyledi: “Yargının siyasallaştığı, hukukun araçsallaştığı bir dönemde yargılanan Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp’ın haklı mücadelesinde yanındayız. Suçsuz olduğunu biliyoruz. Toplumun yaşam ve sağlık hakkına, emek, demokrasi ve hekimlik değerlerinin savunusuna adanmış geçmişine tanığız. Somut hiçbir delile dayanmayan yargılamanın bir an önce son bulmasını, karar duruşması görülecek olan davada adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesini talep ediyor ve yaşamı boyunca mesleğimizin onuruna ve etik ilkelerine bağlı kalarak görev yapan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın beraat kararını bekliyoruz. Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki asılsız ve delilsiz suçlamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz.”

Ne olmuştu?

Önceki celsede mütalaasını veren savcı Gökalp’in “silahlı örgüt üyeliği” ile üst sınırdancezalandırılması ve yurt dışına çıkış yasağının devam etmesi talebinde bulunmuştu.

Merkezi Fransa’da bulunan ve 114 ülkenin tabipler birliklerinin üye olduğu Dünya Tabipler Birliği’yle merkezi Belçika’da bulunan Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi de Dr. Gökalp için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e mektup yazmıştı. Mektupta Gökalp ile ilgili suçlamaların geri çekilmesi talep edilmişti.

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