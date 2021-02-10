TTB Onur Kurulu Üyesi Gökalp Serbest Bırakıldı

Geçen yıl Kasım ayında tutuklanan ve birçok kesimin serbest bırakılması için çağrı yaptığı Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Doktor Şeyhmus Gökalp, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Demokratik Toplum Kongresi soruşturması kapsamında 23 Kasım’da tutuklanan ve hakkında “örgüt üyeliği” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Şeyhmus Gökalp, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına 83 gündür tutuklu bulunan Doktor Gökalp ve avukatları katıldı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Tabip Odalarının başkanları da davayı izlemek üzere mahkeme salonuna geldi.

İddianamenin okunmasının ardından söz alan Gökalp, iddiaları yalanladı. Gökalp, ”Terör örgütü üyesi olmakla itham ediliyorum. Vicdanen bunun şaşkınlığı içerisindeyim. 17 yıllık hekimim ve mesleğim gereği insan hakları savunucusuyum. Daima ölüm, silah, şiddet, terör ve savaşların karşısında oldum. Bunlar, birer halk sağlığı sorunudur ve toplum sağlığına zarar verir. Her zaman dostluğu, barışı, kardeşliği savundum. Hak ve hukuk savunurken haksızlık ve hukuksuzluğa uğramak ağırıma gitti. Suçlamaları reddediyorum. Tanımadığım birinin yalan beyanlarına itibar etmemelisiniz. DTK ve KCK komitesi, üyesi, delegesi değilim. TTB dışında hiçbir yapının üyesi değilim” dedi.