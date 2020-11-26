TTB: Sadece Ankara'da 4-5 bin pozitif vaka var

Türkiye'de semptom göstermeyen korona pozitif vakaların da günlük resmi tabloya eklenmesinin ardından tartışmalar sürüyor. Temmuz'dan bu yana sadece semptom gösteren hasta sayısını açıkladığı için eleştirilere hedef olan Sağlık Bakanlığı, toplam yeni koronavirüs vaka sayısını 28 bin 351 olarak açıklamıştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Bakanlık'ın açıkladığı toplam vaka sayısının da gerçeği yansıtmadığını savundu. TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, filyasyon ekiplerinden aldıkları rakamlara göre sadece Ankara'da 14-15 bin kişinin izolasyonda bulunduğunu, aralarından 4-5 bininin pozitif olduğunu belirterek "Bu sadece filyasyon ekiplerinden gelen rakam, hastanelerdeki rakam değil. Topladığımızda bu 28 bin civarı rakamın aslında gerçeği yansıtmadığını şimdiden söyleyebiliriz" dedi.

Fincancı: Gerçeklerin ortaya çıkma huyu var

CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen TTB Merkez Konseyi üyeleri görüşmenin ardından yapılan basın açıklamasında vakalarda düşüş sağlanabilmesi için en az iki hafta kapanmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.