TTB Sağlık Bakanlığı'nı hangi konularda eleştiriyor?

Peki TTB ile Bakanlık arasındaki görüş ayrılıkları neler?Vaka sayısı Koronavirüs salgınında Türkiye’de en çok tartışılan konulardan biri Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilerin güvenilirliği. Özellikle 1 Haziran’dan sonra başlayan ‘yeni normal’de salgın verileri tartışma konusu oldu. Bu konudaki en dikkat çekici iddialardan biri geçen günlerde Ankara Tabip Odası’ndan geldi. Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür 9 Eylül’de FOX TV’ye yaptığı açıklamada başkentte günde 3 binin üzerinde vaka olduğunu iddia etti. DW Türkçe’ye konuşan Baytemür, bu sayıyı filyasyon ekiplerinden aldıklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye için açıkladığı günlük vaka sayısı ise bin 700’ü geçmiyor. Baytemür’ü destekleyen bir açıklamayı ise İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu DW Türkçe’ye yaptı. Küçükosmanoğlu, ağır vaka sayısının bin 350 civarında olduğu bir ortamda aktif vaka sayısının 25 binlerde olmasının inandırıcı olmadığını öne sürdü:

"Dünya çapında verileri yayınlayan Worldometers diye bir site var. Orada milyonlarca hastayı içeren bir istatistik var. Görüyoruz ki dünyada ağır vakaların 100 katı toplam vaka var. Yani toplam aktif vakaların yüzde 1’i ağır vaka olarak geçiyor. Bizdeki ağır vaka sayısı bin 350 civarında. İstatistik bilimine göre 100 katı aktif vaka olması lazım. Yani Türkiye’de 130 bin, 140 bin aktif vaka olması gerekirken bizim aktif vaka sayımız 25 bin civarında açıklanıyor." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün yaptığı basın toplantısında konu ile ilgili gelen soru üzerine, "Ağır vaka sayımız her gün artıyor. Ağır vaka sayımızı biz istersek düşürdüğümüzde nereden bileceksiniz? Ağır vaka sayısının düşürülmesi vaka sayısından daha mı zor? Ama ben her gün isyan ediyorum. Ağır vaka sayımız artıyor diyorum. Durum sıkıntılı diyorum. Bir ay öncesine göre ağır vaka sayısında yüzde yüzü geçen artış oldu diyorum. Bir ay öncesine göre 4 buçuk kat artan vefat oranını söylüyorum. Bizim bu dönemde özellikle sağlık yükü açısından verdiğimiz tabloda asla bir yanlışlık söz konusu değil" yanıtını verdi.

Ankara’da yoğun bakımların durumu Bakan Koca son dönemde artan "Ankara’da yoğun bakımlarda yer yok" iddiaları üzerine şehrin yatak doluluk oranını yüzde 52,9, yoğun bakım doluluk oranını ise yüzde 64,8 olarak açıkladı. ATO Genel Sekreteri Muharrem Baytemür ise sahadaki verilerin bunun aksi olduğu görüşünde: "Acaba yoğun bakım doluluk oranı derken pandemi yoğun bakımlarının dışındaki yenidoğan çocuk ya da diğer bölümlere ilişkin yoğun bakım üniteleri de dahil edilerek mi söyleniyor? Pandemi hastanesi olmayan hastaneler de buna dahil mi? Onu bilemiyoruz. Ama televizyonda da, hastalardan da bildiğimiz, bizim kendi hekim arkadaşlardan da bildiğimiz yoğun bakım için insanların sıra beklediği. Hem hastanede hem dışarıda." Sağlık çalışanlarıyla ilgili veri ve talepler Baytemür, Sağlık Bakanının vefat eden sağlık çalışanlarıyla ilgili açıklamasının da ellerindeki verilerle farklılık gösterdiğini ifade ediyor: "Bakan'ın ağustos ayında 52 sağlık çalışanının vefat ettiğini açıkladığı gün, bizim tespitlerimize göre 73 sağlık çalışanı vefat etmişti. Burada acaba güvenlik görevlisi gibi, yemekhanede çalışanlar gibi, temizlik çalışanları gibi, şoför gibi sağlık çalışanları Bakanlığın listesine dahil edilmiyor mu?"