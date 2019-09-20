TTB: Suriye'ye yapılması planlanan askerî harekât kapsamında Şanlıurfa ve Mardin'e 94 hekim gönderildi

Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) BBC Türkçe'ye verdiği bilgiye göre, geçici olarak Şanlıurfa ve Mardin'e görevlendirilen 94 hekim bulunuyor.

Ancak çeşitli meslek odası temsilcileri, hekimlerin geçici görevlendirmelerinin daha uzun sürebileceğini söylüyor.

"Şanlıurfa/Mardin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesisleri emrine, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan organizasyona destek vermek amacıyla resen görevlendirilen personelin 20/09/2019- 20/10/2019 tarihleri arasında görevlendirme onayları ekte gönderilmektedir."

Bakanlık tarafından il müdürlüklerine gönderilen yazıda, hekimlerin Şanlıurfa ve Mardin'e 20 Ekim tarihine dek geçici görevlendirildikleri anlaşılıyor.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cuma sabahı, 'Suriye'ye sınır dışı askerî harekât kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesi' amacıyla 19 farklı ilden Şanlıurfa ve Mardin'e resen hekim görevlendirmesi yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın il müdürlüklerine gönderdiği yazıdaki 'TSK'nın Suriye bölgesinde yapması planlanan askerî harekât' ifadelerine ilişkin sorularımızı yönelttiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yetkilileri de herhangi bir açıklama yapmayı reddetti.

'Ağırlıklı olarak cerrahlar görevlendirildi'

Sağlık Bakanlığı yazısında, Şanlıurfa ve Mardin'e yapılan hekim görevlendirmelerinin 'Türk Silahlı Kuvvetleri Tarafından Suriye bölgesine yapılması planlanan organizasyona destek vermek amacıyla' olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan söz konusu görevlendirmelerin Suriye'den olası bir göç dalgasına hazırlık olarak planlandığı da yapılan değerlendirmeler arasında yer alıyor.

TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Ali Özyurt, "Bakanlığın henüz bir açıklaması olmadığı için gerekçeye ilişkin detayları bilemiyoruz ancak muhtemel bir göç dalgası ihtimali üzerinde de duruluyor" diyor.

BBC Türkçe'ye konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Sinan Adıyaman ise, iki sınır iline görevlendirilen 94 hekimin çoğunun 'genel cerrahi' alanında uzman olan hekimler olduğu bilgisini paylaştı: