TTB, TMMOB ve KESK’ten Fatih Portakal’a sert tepki

Türk Tabipleri Birliği (TBB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), FOX TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’a, DİSK hakkında işçilere ‘ihanet’ ettiğine dair suçlaması nedeniyle tepki gösterdi.

ORTAK AÇIKLAMA YAPTILAR



Emek ve meslek örgütleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Televizyoncu olması Fatih Portakal’a DİSK’e hakaret etme hakkı vermez!" başlığı kullanıldı.

“Ülkemizde ‘küstahlık’ yaygın bir davranış biçimi halini almış durumda. Birçok kurumda ve kişide sıradan bir alışkanlık haline gelen bu “tutumun” çok izlenen televizyonculardaki yansıması demokrasi kültürü açısından kaygı vericidir” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizdeki iktidar odaklarının hakikati yok sayıp kendi fikirlerinin mutlak gerçeklik halinde algılanmasını isteyen ve bunun dışında kalanları ‘Hain, terörist, bozguncu, çapulcu’ olarak yaftalayan dili ve söylemi her mikro iktidar alanında olduğu gibi, televizyon haber sunucularında da zaman zaman yansımasını buluyor.