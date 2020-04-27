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TTB: ‘Toplumsal Mücadele Soruşturmalarla Engellenmemeli’

27.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı ile dayanışma içerisinde olmak istediklerini, Corona virüsü salgınıyla mücadelede risk altındaki sağlık personeliyle ilgili ihtiyaçları, talepleri meslek örgütü olarak dile getirmek zorunda olduklarını söyledi

TTB: ‘Toplumsal Mücadele Soruşturmalarla Engellenmemeli’

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanlığı ile dayanışma içerisinde olmak istediklerini, Corona virüsü salgınıyla mücadelede risk altındaki sağlık personeliyle ilgili ihtiyaçları, talepleri meslek örgütü olarak dile getirmek zorunda olduklarını söyledi.

“Salgın döneminde kişi ve kurumları görüş farklılıklarıyla değerlendirmeyin”

Adıyaman, "Hükümet, Sağlık Bakanlığı sağlık kuruluşlarındaki ihtiyaçları açıkça paylaşırsa TTB ve hekimler ve elbette tüm sağlık personeli zaten üzerine düşeni yapıyor, yapmaya da devam edecektir” diye konuştu.

“İhtiyaçlara yetkililerle birlikte dayanışmayla çözümler üretebiliriz" mesajı veren TTB başkanı, malzeme bağışı yapmak isteyenlerden sağlık kuruluşlarına bağış kabul edilmesi gerektiğini de söyledi. Adıyaman, salgın döneminde kişi ve kurumları görüş farklılıklarıyla değerlendirmekten vazgeçilmesi çağrısı yaptı.

Hükümet'in, Sağlık Bakanlığı'nın eksiklikleri, ihtiyaçları saklaması değil kamuoyuyla paylaşmasıyla hep birlikte çözümler üretilebileceğini söyleyen Adıyaman, ancak ne yazık ki Türk Tabipleri Birliği'nin katkısını değerlendirmek yerine tepki gösterildiğini anlatarak, "İllerde oluşturulmasında geç kalınmış olsa da nihayet oluşturulmuş pandemi kurulları var. Ancak buralarda ticaret, sanayi odaları temsilcileri yer alıyorken illerdeki tabip odaları davet edilmedi. Tam tersine salgın süreciyle ilgili açıklamaları nedeniyle Van ve Mardin tabip odaları başkanları aleyhine soruşturmalar başlatıldı. Herhangi bir salgın ile, hele de şimdiki Corona virüsü salgınıyla hastanelerde mücadele edilemez. Halk sağlığı sorunu olduğu için toplumsal mücadele gerekiyor. Bu nedenle evde kalınması, izolasyon, sosyal mesafe çağrıları yapılıyor. TTB olarak toplumsal mücadeleye katkı vermeye devam etmek istiyoruz. Ama bunun soruşturmalar gibi engellemelere maruz bırakılması yanlış" dedi.

TTB Başkanı Adıyaman, kendilerine her gün farklı şehirlerden, farklı sağlık kuruluşlarından bilgi geldiğini bunları dikkate almak ve meslek örgütü olarak başta sağlık personeli olmak üzere halkın sağlığıyla ilgili durumu kamuoyu ile paylaşmak yükümlülükleri bulunduğunu yineledi.

“Bir hasta bir ayda 625 kişiye virüs bulaştırabiliyor”

Adıyaman, "Maalesef Corona virüsü salgınında vakalardan yüzde 30'u hiçbir şey hissetmeden virüsü taşıyor. Yüzde 50'si ise hafif belirtilerle grip gibi süreci geçirebiliyor. Ancak ağır belirtiler göstererek sağlık kuruluşlarına başvuranlardan önemlice kısmı ise yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyabiliyor. Burada önemli olan pozitif vakaları tespit edebilmemiz. Çünkü vakalar tespit edilirse kendisi hiçbir şey hissetmiyorsa bile izolasyonu, çevresindekilerin kontrolü sağlanabilir. Bunun için de mutlaka testler yaygınlaştırılmalı. Elimizden geldiğince test sayısını arttırmalı, mümkünse günlük ortalama 20 binin üzerine çıkarabilmeliyiz ki salgındaki yayılmayı durdurulabilelim. Aksi takdirde pek çok kişi virüs taşıdığı bilmeksizin bulaştırmaya devam ediyor. Maalesef bu virüsü taşıyıcısı 1 kişi bir ayda 625 kişiye hastalığı bulaştırılabiliyor" diye konuştu.

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