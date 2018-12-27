TTB üyesi 11 hekimin yargılanmasına başlandı

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- TÜRK Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin bir kısmı eski 11 üyesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesini teröristlerden temizlemek için gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' başlıklı açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından yargılanmalarına başlandı.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan 11 sanık ile avukatları katıldı. Duruşmayı, insan hakları örgütleri yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi de izledi.

'AÇIKLAMAMIZ NEDENİYLE SUÇLANDIK'

Kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmalarına geçildi. İlk savunmayı yapan TTB Merkez Konseyi eski Başkanı Raşit Tükel, savaşın halk sağlığı sorunu olduğunu belirtmeleri nedeniyle gözaltına alındıklarını söyleyerek, "Gözaltı sonrasında savcı açıklamamız nedeniyle suçlandığımızı söyledi. Biz açıklamanın suç olmadığını belirttik. Ancak iddianamede 1 Eylül Dünya Barış Günü yaptığımız açıklama nedeniylede de suçlandığımızı gördük" dedi. Tükel, açıklamada, savaşın insanlar üzerinde oluşturacağı sorunlara dikkat çekmeye çalıştıklarını belirterek, kendileriyle aynı düşünceleri paylaştıklarını söylediği Dünya Tabipler Birliği'nin sağlığın geliştirilmesiyle ilgili açıklamasını okudu.

'HEKİM ÖRGÜTLERİ SORUNLARIN SİLAHSIZ ÇÖZÜLMESİNİ İSTER'

Tükel, insanlığın barış içerisinde yaşaması için eleştirel düşünceye ihtiyaç duyulduğunu da söyleyerek, "Savaş olarak adlandırılan her türlü çatışmaya dikkat çeken bir açıklama yaptık. Hekim örgütleri, silah zor kullanımının olduğu durumlarda sorunların silahsız çözülmesini ister. Buralarda sivil insanlar ölüyor. Sağlık sistemi tahrip oluyor. Kullanılan silahların fiziksel ve psikolojik etkileri insanları olumsuz etkiliyor. Savaşın insanlar ve toplumlar için yarattığı sorunlar nedeniyle Anayasamız bütün vatandaşların 'Yurtta sulh cihanda sulh' talebiyle yaşama hakkını kabul etmiştir" ifadelerini kullandı.

10 EKİM KATLİAMI AÇIKLAMASI DELİL GÖSTERİLDİ

İddianamede deliller arasında gösterilen ve 10 Ekim 2015'teki Ankara Garı katliamını kınayan açıklamanın bilgisayarında bulunmasıyla ilgili ise Tükel, "10 Ekim 2015 tarihli 'Üzgünüz' imzalı metin, Emek Demokrasi Barış mitingini hedef alan katliamın hemen ardından yapılan, ortak basın açıklaması metnidir. TTB'nin de imzacısı olduğu metinin bilgisayarımda yer alması gayet doğaldır" dedi.

'BUNUN İÇİN HİPOKRAT YEMİNİ ETTİM'

TTB Merkez Konsey eski üyesi Mustafa Tamer Gören ise savunmasında hekim olarak sorumluluğunun insanı yaşatmak olduğunu belirterek, "Bunun için de hipokrat yemini ettim. Halkın sağlığını korumayla ilgili çalışmalar yapmak gibi bir görevim var. Savaşın getireceği halk sağlığı sorunlarıyla ilgili yöneticileri uyarmak gibi bir görevimiz var. 7 yıldır devam etmekte olan bir savaşın geldiği aşamada bu açıklamayı yapmaya gerek duyduk. Bir anda yönetim kademelerinde bu açıklama suç olarak görüldü. Evlerimiz basıldı ve iş yerlerimiz arandı. Elimi kelepçeleyerek çıkardılar. Demek ki ülkemde adaletin refleksi böyle bir şey" diye konuştu.

'SAVAŞ KOŞULLARI KİTLESEL ÖLÜMLERE NEDEN OLUYOR'

TBB Merkez Konseyi eski üyesi Şeyhmus Gökalp da yoksulluğun yoğun yaşandığı yerlerde hizmetler verdiğini ve iş yeri hekimliğiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyleyerek, "Komşumuz Irak ve Suriye'de çatışmalardan dolayı göç etmiş yüzlerce insanın sağlık sorunlarıyla ilgilendim. Bu faaliyetlerim sırasında gördüğüm hakikat, sıkıntı, çöküntü gibi ruhsal etmenler, bireyin sağlığında adeta kara delik açmaktadır. Savaş koşulları kitlesel ölümlere neden olmakta. Sağlık hizmetlerinin sunumunu aksatabilmektedir. Bizim 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' açıklamamız hekimliğin en kadim değeri olan insan yaşamını koruma düşüncesini kapsamaktadır. En temel insan hakkı olan onurlu ve sağlıklı yaşam hakkıdır. Hekim olarak silahlı çatışma yoluyla uzlaşmazlıkların çözümünü desteklemem mümkün değildir" dedi.

TTB Merkez Konseyi üyesi Sezai Berber de her kitapçıda bulanabilecek, kendisine ait kitapların iddianamede yer aldığını söyledi. Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

