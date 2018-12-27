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TTB üyesi 11 hekimin yargılanmasına başlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 17:17 | Son Güncelleme

SAVCI, SANIKLAR İÇİN HAPİS CEZASI İSTEDİ Sanık ve avukatların savunmalarının ardından savcı, mütalaasında; 1 Eylül 2016'daki açıklamalarıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 24 Ocak 2018'deki açıklamalarıyla bu suçu 2 kez işlediklerini, bu nedenle sanıkların, TCK'nın 216'ncı maddesi uyarınca 2'şer yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

SAVCI, SANIKLAR İÇİN HAPİS CEZASI İSTEDİ
Sanık ve avukatların savunmalarının ardından savcı, mütalaasında; 1 Eylül 2016'daki açıklamalarıyla 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 24 Ocak 2018'deki açıklamalarıyla bu suçu 2 kez işlediklerini, bu nedenle sanıkların, TCK'nın 216'ncı maddesi uyarınca 2'şer yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
Savcı ayrıca sanıklardan Hande Arpat'ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yayın yoluyla zincirleme olarak 'silahlı terör örgütü propagandası' yaptığını, bu suçtan da 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, savcı görüşünün ardından sanık ve avukatlarına, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

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