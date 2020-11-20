TTB: Vaka sayısı yüzde 300 arttı

Aile hekimlerin üçte ikisi tükenmişlik yaşadığını bildirdi.Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) aile hekimleri arasında Kasım ayında yaptığı anketin sonuçlarına göre koronavirüs vaka sayılarında yüzde 300'lük bir artış yaşandı. Sadece aile hekimlerinin verilerinde Türkiye genelinde günlük yeni vaka sayısı 47 bin 629'a, İstanbul'daki günlük vaka sayısı ise 12 bin 631'e ulaştı.

9-15 Kasım tarihleri arasında 73 ilden bin 270 aile hekimiyle yapılan ankete göre vakalarda en fazla artış İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te gerçekleşti.

Ankete katılan aile hekimlerinin izlediği pozitif hasta sayısı Ekim ayına göre üç kat artarak yüzde 19,79'a yükseldi.

"1,5 milyon kişi karantinada"

TTB, anket sonuçlarına göre Türkiye genelinde evde takip edilen 500 bin koronavirüs hastası bulunduğunu ve 1,5 milyon kişinin karantinada olduğu tahminini dile getirdi.

Aile hekimlerine, acil müdahale gerektiren hastaların ne yaptığı sorusu da yöneltildi. Ankete katılan aile hekimleri, hastaların yüzde 60'ının kendi araçları ile hastaneye gittiğini, yine benzer bir oranının aile sağlığı merkezlerine (ASM) telefonla ulaştığını, yüzde18'inin ise doğrudan ASM’ye gittiğini belirtti.