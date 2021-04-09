TTB: Yanlış politikalarda ısrar, sosyal cinayettir

TTB’nin açıklamasında ayrıca, kontrollü normalleşme adımlarının 1 Mart’ta hayata geçirilmesinden bu yana 8 binlerde olan günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıktığına, 65 olan günlük ölüm sayısının da 200’ün üzerine çıktığına dikkat çekildi.

Açıklamada, "Geç kaldınız, önlenebilir ölümleri önlemediniz" diyerek yetkililere seslenen TTB, "Salgınla mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerini görmezden gelen iktidar nedeniyle 2’nci ve 3’üncü basamak sağlık hizmetlerinin kapasitesi aşılmak üzeredir. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun gibi illerimizde hastane doluluk oranı alarm vermektedir" diye uyardı.

TTB Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında “Yanlış sağlık politikalarında ısrar edilmesi, sosyal cinayettir” diyen TTB, yetkililere siyasi ve ekonomik çıkarları değil insanı öncelemeleri uyarısında bulundu.

"Pandemide kötü yönetimin üstü örtülmektedir" diyen TTB, "İktidar, önlemleri göstermelik aldığını, virüsle adeta randevulaşacak kadar ileriye taşımıştır. 1 Mart’ta açılma randevusu verip, 'Ramazan ayına kadar herhangi bir önlem almayacağım' demek bilimsel değil, algısal bir tutumdur. Beklediğimiz sürede fazladan kaybettiğimiz her canımızın sorumlusu bu kararı alanlardır. Bu tutum kendi yaşam biçimlerinin topluma dayatılmasıdır" vurgusu yaptı.

"Bağışıklık için 120 milyon doz aşı gerekli"

14 Ocak’ta başlayan aşılamada şimdiye kadar toplumun yalnızca yüzde 10’unun ikinci doz aşıya erişebildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bilimsel olarak, Türkiye’de toplumsal olarak bağışıklığın sağlanması için 6 ayda 120 milyon doz aşı gerekliliğinin yanından bile geçilememektedir. Halen bir aşı programı açıklanmamıştır" denildi.

TTB, mevcut tablodan geriye dönüş için iktidara "Mevcut sağlık politikalarının başarısız olduğunun kabul edilerek yeni bir sağlık sistemi kurulması, pandemi ile mücadelenin derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmesi, bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanması, çalışanların sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan; AVM, fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar derhal kapatılması ve etkili bir aşılama programı uygulanması" çağrısında bulundu.

TTB COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi çağrısını yineledi.

DW / DBN,SSB

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