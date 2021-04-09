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TTB: Yanlış politikalarda ısrar, sosyal cinayettir

09.04.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetkilileri acil önlem almaya çağıran TTB, “Yanlış sağlık politikalarında ısrar edilmesi, sosyal cinayettir” dedi.

TTB: Yanlış politikalarda ısrar, sosyal cinayettir

Türk Tabipleri Birliği, Covid-19 vaka sayılarının günlük 50 binin üzerine çıktığına ve her gün yüzlerce insanın öldüğüne dikkat çekerek iktidarı acil önlem almaya çağırdı.

TTB Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında “Yanlış sağlık politikalarında ısrar edilmesi, sosyal cinayettir” diyen TTB, yetkililere siyasi ve ekonomik çıkarları değil insanı öncelemeleri uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Geç kaldınız, önlenebilir ölümleri önlemediniz" diyerek yetkililere seslenen TTB, "Salgınla mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerini görmezden gelen iktidar nedeniyle 2’nci ve 3’üncü basamak sağlık hizmetlerinin kapasitesi aşılmak üzeredir. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun gibi illerimizde hastane doluluk oranı alarm vermektedir" diye uyardı.

"Kontrollü normalleşmede vaka sayısı 50 binin üzerine çıktı"

TTB’nin açıklamasında ayrıca, kontrollü normalleşme adımlarının 1 Mart’ta hayata geçirilmesinden bu yana 8 binlerde olan günlük vaka sayısının 50 binin üzerine çıktığına, 65 olan günlük ölüm sayısının da 200’ün üzerine çıktığına dikkat çekildi.

"Pandemide kötü yönetimin üstü örtülmektedir" diyen TTB, "İktidar, önlemleri göstermelik aldığını, virüsle adeta randevulaşacak kadar ileriye taşımıştır. 1 Mart’ta açılma randevusu verip, 'Ramazan ayına kadar herhangi bir önlem almayacağım' demek bilimsel değil, algısal bir tutumdur. Beklediğimiz sürede fazladan kaybettiğimiz her canımızın sorumlusu bu kararı alanlardır. Bu tutum kendi yaşam biçimlerinin topluma dayatılmasıdır" vurgusu yaptı.

"Bağışıklık için 120 milyon doz aşı gerekli"

14 Ocak’ta başlayan aşılamada şimdiye kadar toplumun yalnızca yüzde 10’unun ikinci doz aşıya erişebildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bilimsel olarak, Türkiye’de toplumsal olarak bağışıklığın sağlanması için 6 ayda 120 milyon doz aşı gerekliliğinin yanından bile geçilememektedir. Halen bir aşı programı açıklanmamıştır" denildi.

TTB, mevcut tablodan geriye dönüş için iktidara "Mevcut sağlık politikalarının başarısız olduğunun kabul edilerek yeni bir sağlık sistemi kurulması, pandemi ile mücadelenin derhal geniş katılımlı yerel pandemi kurullarına devredilmesi, bilimsel kriterlere uygun filyasyon çalışmalarına hızla başlanması, çalışanların sosyal ve ekonomik hiçbir kayba uğratılmadan; AVM, fabrika, lokanta, atölye, şantiye gibi kalabalık ve kapalı alanlar derhal kapatılması ve etkili bir aşılama programı uygulanması" çağrısında bulundu.

TTB COVID-19’un meslek hastalığı kabul edilmesi çağrısını yineledi.

DW / DBN,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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