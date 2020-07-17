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TTB: Yeniden açılmaya ilişkin soru işaretleri çoğalıyor

17.07.2020 18:43 | Son Güncelleme

Türk Tabipleri Birliği, Türkiye’de yeniden açılma ve test stratejilerine ilişkin soru işaretlerinin çoğaldığını ifade etti.

Mevcut oranların hastanelerde daha ağır vakalar bulunduğunun göstergesi olabileceği belirtildi.Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye'de koronavirüs salgınındaki "dalgalı seyirden" duyduğu endişeyi ifade ettiği bir açıklama yayımladı.

TTB'den yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü‘nün yeniden açılma sürecine ilişkin kriterlerinden birinin, ülkelerin sağlık sistemlerinin her vakayı tespit edebilmesi, test edebilmesi, izole edebilmesi ve her temaslıyı belirleyebilmesi‘‘ olduğu; Türkiye'de ise bu konuda soru işaretlerinin giderek çoğaldığı belirtildi.

Açıklamada, ‘'Birinci dalgayı tam olarak bastıramayan ve Haziran ayından itibaren resmi verilere göre toplumsal düzeyde bulaşıcılığı kontrol altına alamayan ülkemizdeki salgının seyrinden endişe duymaya devam ediyoruz‘‘ denildi.

Son veriler ışığında yoğun bakımdaki hasta sayısının 1 Haziran’da 651 iken, 12 Temmuz itibarıyla bin 200'ü geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, "Toplam vaka sayısından iyileşenlerin ve kayıpların çıkarılmasıyla bulunan aktif vaka sayısında azalma olumlu olmakla birlikte yoğun bakım/aktif vaka oranı 1 Haziran’da yüzde 2,1 iken 16 Temmuz’da yüzde 9.6’ya çıkmıştır" denildi.

Yetkililerin ‘‘vaka sayımız binin altına düştü" şeklindeki değerlendirmelerine karşın bu oranların, hastanelerde daha ağır vakalar bulunduğunun göstergesi olabileceği belirtildi.

"Futbolculara tarama var, sağlıkçılara yok"

TTB, Türkiye’nin test stratejisini de sert biçimde eleştirerek, bu stratejinin "yeniden açılma döneminde gözden geçirilmesi gerektiğini'’ ifade etti. Açıklamada, ‘'Sadece belirtileri olanlara test yapan ülke" olarak sınıflandırılan Türkiye'de risk gruplarına ve asemptomatik seyredebilecek gruplara ne ölçüde test yapıldığının bilinmediğine de dikkat çekildi. TBB’nin açıklamasında, "verilerdeki değişimin, semptomu olan herkese de test yapılmıyor olabileceğini düşündürdüğü" belirtildi.

TBB, ayrıca futbolcuların taramadan geçirilirken, sağlık çalışanlarının test taraması kapsamına alınmamasını da eleştirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Perşembe günü attığı twette, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir" ifadelerini kullamıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın en son açıkladığı Perşembe gününe ait verilere göre Türkiye’de yeni vaka sayısı 933, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21 olarak belirtilmişti.

DW / SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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