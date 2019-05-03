TTB yöneticilerine mahkumiyet

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) bazıları daha önce görev yapan 11 Merkez Konseyi üyesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik 24 Ocak 2018 tarihli açıklaması ile 1 Eylül 2016'daki Dünya Barış Günü'ne yönelik açıklamasına ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Van baro başkanlarının da sanıkların avukatlığını üstlendiği davayı bazı CHP ve HDP milletvekilleri ile KESK ve DİSK yöneticileri de takip etti.

Sanıklar, duruşmada esas hakkındaki savunmalarını yaparak suçsuz olduklarını ifade etti ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklardan eski TTB Merkez Başkanı Mehmet Raşit Tükel, "sağlıklı yaşam hakkını savunduklarını", bunun kendilerine yasa ve mesleki bildirgelerle verilmiş bir görev olduğunu belirtti.

TTB Merkez Konseyi Başkanlığını hala yürüten Sinan Adıyaman ise "TTB görevini yaparken kimseden talimat almaz. Suçlamaları reddediyorum." dedi.