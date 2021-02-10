TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Gökalp'e tahliye

Türkiye'de Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım günü gözaltına alınan ve hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Şeyhmus Gökalp’in tahliyesine karar verildi.

Bugün Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına 83 gündür tutuklu bulunan Doktor Şeyhmus Gökalp ve avukatları katıldı.

Duruşma öncesi geniş güvenlik önlemi alan polis, koronavirüs önlemleri nedeniyle salona sadece 18 izleyicinin girişine izin verdi. Yargılamanın yapıldığı salona da sadece üç avukat alındı. Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın ve avukatlar duruma tepki gösterdi. Duruşmaya elleri kelepçeli şekilde getirilen Dr. Gökalp’in kelepçeleri de salonda çıkarıldı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile tabip odalarının temsilcileri de duruşma için Diyarbakır Adliyesi’nde hazır bulundu.

"Dört gün kirli ve havasız bir ortamda tutuldum"

Kimlik tespitinin ardından hakkındaki iddialara karşı savunması alınan Gökalp, koronavirüs salgınına karşı fedakârca mücadele eden bir hekim olduğunu söyledi. Salgın son hızla devam ederken, her gün yüzlerce insan ölürken ve doktorların istifalarının yasaklandığı bir dönemde gözaltına alındığına dikkat çeken Gökalp, kendisinin bu dönemde koruyucu hekimlik hizmeti yürütmeye çalıştığını ifade etti.