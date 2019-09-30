TTBB Başkanı Feyzioğlu Yargı reformu Meclis açılır açılmaz gündemde (2)-1

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili, "İlk paket inşallah, 2 Ekim'de, Meclis açılır açılmaz gündemdedir. Bu paketin de içi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne yakışır şekilde doludur" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Kilis Barosu Sosyal Tesisleri'nin temel atma töreni için kente geldi. Yargı Reformu Strateji Belgesi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Feyzioğlu, Meclis'in ilk gündeminin bu paket olacağını söyledi. Feyzioğlu, "Türkiye bunu birlikte yazdı; ama meseleyi sadece bir paket olarak düşünmeyin. Bu bir strateji belgesidir. 2-3 sene içinde çok somut sonuçlarını göreceksiniz. İlk paket inşallah, 2 Ekim'de, Meclis açılır açılmaz gündemdedir. Bu paketin içi, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne yakışır şekilde doludur. Konuyu sulandırmak veya önemini azaltmak isteyenler, bir tek böyle 'Pasaportu şuydu, buydu' oradan giriyorlar. Çok ciddi dezenformasyona karşı yanlış bilgilendirmeye karşı kamuoyunu her vesileyle bilgilendiriyoruz. Örneğin; gazeteciler, sizler 'Düşünce özgürlüğü sıkıntıda' diyorsanız eğer 'Bazen haber yapıyoruz, eleştiride bulunuyoruz ama bundan dolayı soruşturuluyor, ceza alıyoruz' diyorsanız yanlış uygulananları düzeltmek için arkaya Türkiye'nin en büyük mahkemesi Yargıtay'ı alıyoruz. Seri bir muhakeme getiriyoruz. Bu son derece önemlidir. Bu insanların damgalanmasını, mahkemelerin çok ağır işlerle bunalmasını önleyecek" diye konuştu.