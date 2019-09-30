TTBB Başkanı Feyzioğlu Yargı reformu Meclis açılır açılmaz gündemde (2)-2

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kilis Barosu Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı. Törende Feyzioğlu'nun yanı sıra Vali Recep Soytürk, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, çevre illerden gelen baro başkanları ile çok sayıda davetli de yer aldı. Başsavcı Durmuş, temel atma törenindeki konuşmasında, yargının 3 unsuru olduğunu belirterek, "Hüküm makamı, iddia makamı, savunma makamı. Savunma makamı, ne kadar güçlü olursa diğer kurumlar da o kadar güçlü olur. Baro başta olmak üzere kurumlar arasında hiçbir sıkıntımız yoktur. Bu sosyal tesisin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Soytürk ise adliyelerin fiziki anlamda iyi noktaya geldiğini kaydederek, "Ben 27 yıldır idareciyim; eskiden adliyeler, hükümet konaklarının altında olur. Fiziki anlamda çok kötü durumdalardı. Şimdi ise yeni yapılan binalar ile birlikte çok iyi konuma geldiler. Kilis'te böyle bir sosyal tesisin temelinin atılması gerçekten önemlidir. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.