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TTBB Başkanı Feyzioğlu Yargı reformu Meclis açılır açılmaz gündemde (2)-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 17:58 | Son Güncelleme

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kilis Barosu Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kilis Barosu Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katıldı. Törende Feyzioğlu'nun yanı sıra Vali Recep Soytürk, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, Belediye Başkan Vekili Mehmet Fatih Yalçın, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, çevre illerden gelen baro başkanları ile çok sayıda davetli de yer aldı. Başsavcı Durmuş, temel atma törenindeki konuşmasında, yargının 3 unsuru olduğunu belirterek, "Hüküm makamı, iddia makamı, savunma makamı. Savunma makamı, ne kadar güçlü olursa diğer kurumlar da o kadar güçlü olur. Baro başta olmak üzere kurumlar arasında hiçbir sıkıntımız yoktur. Bu sosyal tesisin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vali Soytürk ise adliyelerin fiziki anlamda iyi noktaya geldiğini kaydederek, "Ben 27 yıldır idareciyim; eskiden adliyeler, hükümet konaklarının altında olur. Fiziki anlamda çok kötü durumdalardı. Şimdi ise yeni yapılan binalar ile birlikte çok iyi konuma geldiler. Kilis'te böyle bir sosyal tesisin temelinin atılması gerçekten önemlidir. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÜZERİNE ÇOK SENARYO VAR'

TBB Başkanı Feyzioğlu da yeni tesisin hayırlı olması dileğinde bulundu. Türkiye'nin terörle mücadele eden bir devlet olduğunu belirten Feyzioğlu, "Türkiye terör örgütlerinin arkasındaki emperyalist güçlerle işgalci, bölücü senaryolarla senaryoları yazanlarla mücadele eden bir devlettir. Her an tetikte olmamız lazım. Komşumuz Suriye'nin, Irak'ın durumu ortada, Tunus'ta olanlar ortadadır. Cezayir'de, Mısır'da olanlar ortada. Türkiye'yi bu bölgede, bu senaryolardan tamamen soyut ya da bu senaryolara hiç dokunmayan bir ülke olarak düşünürsek herhalde hayal dünyasında yaşıyoruz demektir. Türkiye üzerine çok senaryo vardır. Peki bunları nasıl geçersiz kılacağız? Birlik, beraberlik içinde. Peki nasıl birlik, beraberlik içinde olacağız? Bunun da bilinen tek bir yolu vardır; adalet paydasında güvenilir yargının sağladığı hukuk güvenliği ortamında kucaklaşmaktır" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE İHTİYAÇ GÜVENİLİR YARGI'

Terörle mücadelenin milli mesele olduğunu vurgulayan TBB Başkanı Feyzioğlu, "Bizim FETÖ ile de PKK ile de DHKP-C ile de DEAŞ ile de bilumum terör örgütleriyle mücadelede ihtiyacımız olan nedir? Güvenilir yargıdır, güven veren yargıdır. Sapla samanı, suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı birbirinden ayıracak bir hukuk devletidir. Liyakat prensibini hayata geçiren bir irade, bunu doğru denetleyebilen bir yargıdır. Bütün bunları yapabilmek için birlikte çalışmak zorundayız. Bunlar siyasi partilerin üstü meselelerdir, milli meselelerdir. Bu meselenin çözümüne çok önemli bir adım olarak Yargı Reformu Strateji Belgesi, bir siyasi parti belgesi olarak değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak aklının ortaya koyduğu belge olarak hazırlandı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)

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