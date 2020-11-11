TTB'den "Covid-19 meslek hastalığı sayılsın" çağrısı

Birlik, Covid-19‘un meslek hastalığı sayılması için yasa tasarısı önerisi sundu.Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından düzenlenen Covid-19 sekinci aylık değerlendirme raporu toplantısında Merkez Konsey üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt, Covid-19‘un sağlık çalışanları için meslek hastalığı, diğer iş kollarında çalışanlar için de iş kazası olarak tanımlanması gerektiğini kaydetti.

Bir milyon 60 sağlık çalışanının pandeminin ilk gününden itibaren ciddi bir mücadele içinde olduğuna, 10 Kasım itibarıyla 66'sı hekim 152 sağlık çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğine işaret eden Akkurt, TTB'nin Covid-19‘un sağlık çalışanları için meslek hastalığı olması için yasa tasarısı önerisini toplantıda sundu.

Tasarıda sağlık çalışanı ibaresinin resmiyet kazanması ve kayıtlı olan bu kişilerin "işiyle ilgili" hastalık olan Covid-19'un kendilerine bulaşması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumuna otomatik olarak bildirilmeleri talep ediliyor.

Tasarıda eğer bir sağlık çalışanı Covid-19 hastalığını geçirmişse o dönemde uğradığı zararın Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilmesi ve incelenmesi isteniyor. Eğer sağlık çalışanı kaybedilmişse yakınlarının yaşamlarını devam ettirebilmelerinin koşullarının bu kapsama alınması isteniyor. Tazminat ve mahkeme yollarının açık tutulması talep ediliyor. Tasarıda ayrıca bu yapının iş kazaları ve meslek hastalıkları fonunun güçlendirilerek oluşturulması isteniyor.