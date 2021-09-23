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TTB'den Dicle Üniversitesi'ne Tepki

23.09.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dicle Üniversitesi’nden uzmanlık eğitimlerini tamamlayan asistan hekimlerin, atamaları yapılmadan üniversite ile ilişiklerinin kesilmesine Türk Tabipleri Birliği (TTB) tepki gösterdi. TTB yönetimi, uygulamanın pandemiyle mücadeleyi aksatacağını, asistan hekimleri açlığa mahkum edeceğini savundu

TTB'den Dicle Üniversitesi'ne Tepki

Dicle Üniversitesi’nden uzmanlık eğitimlerini tamamlayan asistan hekimlerin, atamaları yapılmadan üniversite ile ilişiklerinin kesilmesine Türk Tabipleri Birliği tepki gösterdi. Diyarbakır’a gelerek üniversite kapısında açıklama yapan TTB yönetimi, uygulamanın hem pandemiyle mücadeleyi aksatacağı hem de asistan hekimleri açlığa mahkum edeceğini savundu.

Dicle Üniversitesi yönetiminin asistan hekimlere ilişik kesme yazısı göndermesi üzerine TTB Yönetimi ve Diyarbakır’daki sağlık örgütleri, ortak basın açıklamayla tepki göstermeye karar verdi. Açıklama Tıp Fakültesi Dekanlığı önünde yapılacaktı. Ancak Rektörlüğün izin vermemesi üzerine, açıklamayı yapacak grup üniversiteye alınmadı. Üniversite ana kapısı önünde önlem alan polis, açıklama için gelenlerin içeri girmesine izin vermedi.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile polis yetkilileri arasında yapılan müzakereden de sonuç alınmayınca grup üniversite ana kapısı önünde açıklama yapmaya karar verdi. Açıklamada ilk sözü alan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, uygulamanın Türkiye’de başka örneğinin olmadığını savundu. Turan, “Ne yazık ki bugün Dicle Üniversitesi’nde Türkiye’nin herhangi bir eğitim hastanesinde örneği olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Henüz soruşturması tamamlanmayan hekimlerin, yasal mevzuatlar tersyüz edilerek üniversite ile ilişkisinin kesildiğini görmekteyiz. Defalarca randevu istenmesine rağmen TTB’ye randevu vermeyen Dekanlık, geçici madde 65’i, yani hekimlerin atanacakları süre içerisinde işsiz kalmamaları için düzenlenen maddeyi dayanak göstererek arkadaşlarımızın ilişkisinin kesilmesine dair yazı göndermiştir” dedi.

Uygulamanın haksızlığa neden olduğunu savunan Turan, “Ne yazık ki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, kimse kendisini buna zorlamamasına rağmen, hiçbir hastanede bu şekilde bir uygulama olmadığı kendilerine hatırlatılmasına rağmen bizzat bu haksızlığın yaratıcısı ve uygulayıcısı olmayı seçmişlerdir diye konuştu.

“Hekimler açlığa mahkum ediliyor”

Daha sonra söz alan TTB 2. Başkanı Ali İhsan Ökten ise hekimlerin açlığa mahkum edildiğini söyledi. Ökten, “Meslektaşlarımız eğitimlerini bitirdiler ve atama bekliyorlar ancak atamaları yapılmadan işlerine son verildi. Bu aynı zamanda meslektaşlarımızın eşleri ve çocukları ile birlikte aç kalması demektir” şeklinde konuştu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise bu durumun pandemiyle mücadeleyi olumsuz etkileyeceğini söyledi. Fincancı, hekim sıkıntısı bulunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: ” Meslektaşlarımızın yaşadığı zorluğu hissedelim. Bu Türkiye’nin sağlığına yansıması suretiyle, Türkiye'nin sağlığını da bozuyor. Hekim sayısı yetersiz olduğu için salgını hastanede karşılayıp, önlem almadıkları için poliklinikler 5 dakika ile sınırlandırıldı.”

“Pandemiyle mücadele olumsuz etkilenir”

Açıklamadan sonra VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şube Eş Başkanı Yıldız Ok Orak, asistan hekimlerin ilişiğinin kesilmesinin hem hekimleri hem hizmet kalitesini olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Ok Orak, “Avrupa'da yaşanan süreci hatırlıyorsunuz emekliler bile göreve çağrıldı. Türkiye’deki vaka sayıları onlarınkinden yüksek olmasına rağmen biz de zaten yeni atama yok. Atananlar da güvenlik soruşturması takılarak çalışanların çalışması engelleniyor. Bu da pandemiyi olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü şu anda hastanelerde çok iş az insanla yapılıyor. Bu da hem sağlıkçını tükenmesine neden oluyor hem de verdiği sağlık hizmetinin kalitesini düşürüyor” dedi.

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