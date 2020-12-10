TTB'den hükümete sert suçlama

Türk Tabipleri Birliği (TTB), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin yıl dönümü vesilesiyle korona pandemisi ile mücadele ve insan haklarının durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı. TTB, 9 Aralık itibarı ile resmi açıklamalara göre dünyada 1 milyon 481 bin 869, Türkiye'de ise 15 bin 314 insanın koronavirüsten hayatını kaybettiğini ve bu sürece bakıldığında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 72’nci yılında hala en temel hakların çiğnendiğini vurguladı.

Covid-19 pandemisinin her ne kadar viral bir salgın olarak başlamışsa da, ortaya çıkan koşullar ve sonraki süreçler değerlendirildiğinde, ekolojik kriz ile birlikte yaşanan ve ekonomik kriz nedeniyle ağır sonuçlara neden olan, insan eliyle oluşturulan bir felaket olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten TTB, bu çerçevede bir tutum almanın zorunlu olduğunu kaydetti.

"Sağlığı alınıp satılan bir meta kabul eden ve onu serbest piyasa kurallarına terk eden kapitalist sağlık anlayışıyla, pandemiye karşı mücadele etmenin yaşanılan bir yıllık süreçte deneyimlendiği gibi imkansız" olduğunu da savunan TTB, "Koruyucu sağlık hizmetlerinin asgariye indirildiği, sağlığın piyasa kurallarına kurban edildiği bir dünyada Covid-19 etkeni virüs insanların hayatını kabusa çevirmeyi başarmıştır" ifadesini kullandı.