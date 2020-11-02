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TTB'den İzmir'de koronavirüs uyarısı

02.11.2020 13:42 | Son Güncelleme

TTB, deprem sonrasındaki arama kurtarma ile yardım çalışmaları sırasında fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

TTB'den İzmir'de koronavirüs uyarısı

TTB, bölgede testlerin yoğunlaştırılmasını talep etti.İzmir depreminin ardından bir değerlendirme raporu yayınlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), arama kurtarma çalışmalarında ve depremzedeler için kurulan çadır alanlarında Covid-19'dan korunmak için sosyal mesafe kuralına uyulması uyarısında bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle deprem bölgesinde sağlık çalışmalarının daha da zorlaştığına dikkat çeken TTB, "Kurtarma alanlarında ve yaralı transportlarında fiziksel mesafe, maske ve hijyen kuralları gibi önlemler aksamaktadır" tespitinde bulundu. Bölgede sürekli ve acilen yoğun test yapılması gerektiğinin altını çizen TTB, "Maske, hijyen malzemesi, koruyucu ekipmanların ücretsiz ulaşılabilir ve yeterli olması için her türlü önlemin" alınması gerektiğini bildirdi.

İzmir'de evleri yıkılan veya ağır hasır görenler için 20 alanda çadırların kurulduğunu hatırlatan TTB, özellikle siyasi temsilciler tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen Aşık Veysel Rekreasyon Merkezi'ndeki çadır kentte fiziksel mesafe kurallarına uyulmadığını belirtti. "Bu durum çadır kentte yaşayan depremzedeler için ek risk oluşturmaktadır" diyen TBB, "Bu bölgenin bir ziyaret alanı değil yaşam alanı olduğunun unutulmaması" gerektiğini ifade etti.

Yardım toplama ve dağıtma merkezleri de fiziksel mesafe kuralları için uygun olmadığını belirten TTB, çeşitli derneklerin stantlar açarak, yardım malzemesi dağıtmasının başta Covid-19 olmak üzere birçok hastalık risk barındırdığını kaydetti.

Covid-19 hastalarının durumu

TTB bugün yayınladığı değerlendirmede, deprem nedeniyle Covid-19 hastalarının takibinin de güçleştiğine dikkat çekti. Depremde hasar gören Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Toplum Sağlık Merkezi (TSM) binalarına giriş yapılamadığı belirtilerek, takipli Covid-19 hastalarında sorun yaşandığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra deprem sırasında, Covid-19 tanılı hastaların panikle servis dışına çıktıkları bilgisine yer veren TTB, tüm sağlık kurumlarındaki sağlık çalışanlarına hızla Covid-19 testi yapılmasını talep etti.

Koruyucu sağlık hizmetleri için öncelikli olmak üzere sağlık çalışanı takviyesi gerekli olduğunu vurgulayan TTB, "Depremzede sağlık çalışanlarının mağduriyetleri görmezden gelinerek sağlık hizmetlerini sunmaları beklenemez" ifadesine yer verdi.

TTB, deprem sonucu bir tabip, bir diş hekimi, bir anestezi teknikeri ve bir hemşirenin hayatını kaybettiğini , 9 sağlık çalışanının da birinci dereceden yakınını kaybettiğini bildirdi.

TTB, bölgede yeni salgınların önüne geçilmesi için, isteyen tüm yurttaşlara influenza aşısı da yapılması tavsiyesinde bulundu.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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