TTB'den "kar topu etkisi" uyarısı

Korona varyantlarına ilişkin bir basın açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2 Şubat tarihli açıklamasına göre SARS-CoV-2 virüsünde üç ayrı varyatın saptandığına işaret ederek bulaşma hızı belirgin olarak artmış olan bu varyantların mevcut epidemiyolojik durumda değişikliklere neden olması nedeniyle risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Bu varyantların saptandıkları ülkelerde salgın hızı ve dolayısıyla ölümlere "kar topu etkisi"nden söz edildiğinu vurgulayan TTB, bu varyantların bir coğrafyaya girdiklerinde bulaşma hızını yüzde 30 ila yüzde 50 artırmaları durumunda 1-2 ay içinde hâkim hale geldiklerini kaydetti.

Türkiye'deki güncel durumu ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'daki paylaşımlarından izlendiğini vurgulayan TTB, Bakan'ın 3 Şubat'ta 196 İngiltere mutasyonu, iki Güney Afrika mutasyonu ve bir de Brezilya mutasyonu ile karşılaşıldığını duyurduğunu, ancak varyant suşlarının hangi şehir ya da şehirlerde, hangi yaş gruplarında görüldüğü ve klinik seyrinin ne durumda olduğu gibi bilgileri paylaşmadığı eleştirisini getirdi.