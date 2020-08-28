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TTB'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı

28.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Pandemide ölen doktor sayısının 32'ye ulaştığını duyuran TTB, alınabilecek önlemler için Sağlık Bakanı'ndan randevu talep etti.

Ankara Tabip Odası Başkanı, "Hekimlerin üçte biri 'Tükendik' diyor" açıklamasında bulundu.Türk Tabipleri Birliği, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı oranının dünya genelinde ilk sırada yer aldığını belirterek bu konuda bir an önce gerekli adımların atılması için Sağlık Bakanlığına işbirliği çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman imzalı açıklamada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şu çağrıda bulunuldu:

"Sayın Bakan, Türkiye’de Covid-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin sayısı 5'i Ağustos ayında olmak üzere 32'ye ulaştı. Bugüne kadar önerilerimiz yaptığımız uyarılar dikkate alınıp gerekli düzenlemeler yapılmadığı için ülkemizde hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı dünya ülkeleri arasında maalesef ilk sırada yer almaktadır. Yapılması gereken bir an önce hayata geçirilmediği takdirde önümüzdeki sürecin daha da ağırlaşarak devam edeceğinden kaygı duyuyoruz."

"Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak söz konusu ölüm ve hastalıklara engel olacak, azaltacak uygulamaları sizinle yüz yüze görüşmek istiyoruz. Bu bilgi alışverişinin karşılıklı tarihsel sorumluluğumuz olduğu düşüncesindeyiz" ifadesi kullanılan açıklamada, "Kayıplarımızın daha da artmadan bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleştirilmesi için gerekli çabayı göstermenizi bekliyoruz" denildi.

"Hekimler tükendi, sağlıkçılar depresyonda"

Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Ali Karakoç da sağlık çalışanlarının pandemi döneminde çok fazla yıprandığını belirterek "Temmuzda anket yaptık. Ankete katılan hekimlerin üçte biri 'Tükendik' diyor, sağlıkçıların üçte biri depresyonda olduğunu söylüyor. Bütün bunlara rağmen Ankara'da sağlık çalışanlarının hiçbirine ek ödeme iki aydır yapılmıyor" dedi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Karakoç, "OECD verilerine göre yüz bin kişiye en az hekim düşen ülke biziz. Oysaki ülkede atama bekleyen hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, hekim var, hâlen güvenlik soruşturmaları nedeniyle hekimler atama bekliyor" diye ekledi.

"Gerçek vaka sayısı, açıklanandan çok fazla"

Karakoç ayrıca Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu iddia etti.

Dr. Karakoç, "Bakanlığın açıkladığı bin 500'lü rakamlar var ama bu rakam Ankara'nın rakamı bile değil. Vaka sayısı çok fazla, dört pandemi hastanesinin tamamı dolu, yatak kalmadı. Covid servisinde çalışan arkadaşlarımız her gün yeni servislerin Covid servisine dönüştürüldüğünü ve yetmediğini anlatıyor. Pandemi hastanelerinin önünde hastalar kuyrukta bekliyor" dedi.

DW/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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