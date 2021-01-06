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TTB'den Sağlık Bakanlığına: Aşılar ne zaman yapılacak?

06.01.2021 18:38 | Son Güncelleme:
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TTB'den Sağlık Bakanlığına: Aşılar ne zaman yapılacak?

TTB tarafından düzenlenen basın toplantısında Sağlık Bakanlığı, aşı sürecini yönetemediği gerekesiyle eleştirildi.

TTB yönetimi, Bakanlığı aşılama programıyla ilgili şeffaf olmaya davet etti.Türk Tabipleri Birliği (TTB), düzendiği basın toplantısıyla koronavirüse karşı Türkiye'deki aşı programıyla ilgili Sağlık Bakanlığına biz dizi sordu. Toplantının açılışında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aşıların durumuyla ilgili belirsizliği eleştirdi. Fincancı, hükümetin salgın politikasına bağlı yaşanan sorunların aşılar ile birlikte daha da yakıcı hale geldiğini, şeffaflıktan yoksun hareket edilmesinin toplumdaki tereddüdü arttırdığını söyledi. Fincancı, "Zamanında aşıları üreten ve ürettiği aşıları dünyaya ulaştıran bir ülkeden bugün aşı üretimi konusunda soru işaretleriyle dolu bir ülkeye gelmiş durumdayız" dedi.

Türkiye aşı temin eden ülkeler sıralamasında 53'üncü

İl tabip odalarının da söz aldığı toplantıda okunan açıklama metninde bakanlığın aşılama sürecini yönetemediği belirtildi. Açıklamada "Sağlık Bakanlığı tarafından sadece tek bir firma ile anlaşma yapılmış, getirileceği iddia edilen 50 milyon aşı sadece 25 milyon vatandaşımız için yeterli olacakken, bu miktarda aşının gelip gelmeyeceği ve gelirse kalan 58 milyon vatandaşımızın aşı olup olmayacağı veya nasıl olacağı da belli değildir. Dünyada birçok ülke farklı firmalardan ve nüfuslarından daha fazla aşı temin etmişken, Türkiye aşı temin eden ülkeler arasında ne yazık ki 53'üncü sıradadır" denildi.

TBB'den Sağlık Bakanlığına sorular

Türkiye'nin yetersiz aşı temin etmesi durumunda karaborsa oluşacağı uyarısı yapan TTB, süreci şeffaf yönetmeye davet ettiği Sağlık Bakanlığına şu soruları sordu: "Aşı firmaları ile yapılan anlaşmalar basınla ve toplumla paylaşılacak mıdır? Aşılar doğrudan firmadan mı alınmıştır, yoksa aracı firma var mıdır? Aşılar kaç parti halinde, ne zaman gelecektir? Aşıların geliş aralıkları ne kadar sürededir? Aşılar ne zaman yapılmaya başlanacaktır? Aşıların kimlere ne zaman yapılacağı programı var mıdır? Aşıların saklanması için yeterli hazırlıklar yapılmış mıdır? Aşıların dağıtımı nasıl yapılacaktır? Aşı merkezleri kurulacak mıdır? Günlük ne kadar doz aşılama yapılacaktır? Aşılar gelinceye kadar saklanma koşulları Çin Sağlık Bakanlığı veya ülkemiz Sağlık Bakanlığı tarafından mı sağlanacaktır?"

Şimdiye kadar 3 milyon doz geldi

Türkiye şimdiye kadar Çin'in ilaç şirketi SinoVac tarafından üretilen CoronaVac ve Pfizer-BioNTech aşıları için anlaşma yaptığını duyurmuştu. 50 milyon doz sipariş edilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye ulaşmıştı. Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, aşılarla ilgili 14 günlük test sürecinin hemen başlatılacağını belirterek bunun ardından aşılama programının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirileceğini söylemişti.

Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu için çağrı

TTB'nin basın toplantısında ayrıca, 2011'de kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Kurumu'nun yeniden açılması çağrısında bulunuldu. Kurum, Cumhriyet tarihi boyunca pek çok salgın hastalığa karı aşı geliştirilmesine imza atmıştı.

DW/GY, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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