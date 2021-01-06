TTB'den Sağlık Bakanlığına: Aşılar ne zaman yapılacak?

TTB yönetimi, Bakanlığı aşılama programıyla ilgili şeffaf olmaya davet etti.Türk Tabipleri Birliği (TTB), düzendiği basın toplantısıyla koronavirüse karşı Türkiye'deki aşı programıyla ilgili Sağlık Bakanlığına biz dizi sordu. Toplantının açılışında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aşıların durumuyla ilgili belirsizliği eleştirdi. Fincancı, hükümetin salgın politikasına bağlı yaşanan sorunların aşılar ile birlikte daha da yakıcı hale geldiğini, şeffaflıktan yoksun hareket edilmesinin toplumdaki tereddüdü arttırdığını söyledi. Fincancı, "Zamanında aşıları üreten ve ürettiği aşıları dünyaya ulaştıran bir ülkeden bugün aşı üretimi konusunda soru işaretleriyle dolu bir ülkeye gelmiş durumdayız" dedi.

Türkiye aşı temin eden ülkeler sıralamasında 53'üncü

İl tabip odalarının da söz aldığı toplantıda okunan açıklama metninde bakanlığın aşılama sürecini yönetemediği belirtildi. Açıklamada "Sağlık Bakanlığı tarafından sadece tek bir firma ile anlaşma yapılmış, getirileceği iddia edilen 50 milyon aşı sadece 25 milyon vatandaşımız için yeterli olacakken, bu miktarda aşının gelip gelmeyeceği ve gelirse kalan 58 milyon vatandaşımızın aşı olup olmayacağı veya nasıl olacağı da belli değildir. Dünyada birçok ülke farklı firmalardan ve nüfuslarından daha fazla aşı temin etmişken, Türkiye aşı temin eden ülkeler arasında ne yazık ki 53'üncü sıradadır" denildi.