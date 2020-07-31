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TTB'den Sağlık Bakanlığı'na veri eleştirisi

31.07.2020 09:02 | Son Güncelleme

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs verileri içinden yoğun bakım hasta sayısını çıkarmasını eleştirdi.

Bakanlığın, "Tabloyu kendi istediği gibi yansıttığını" iddia etti.Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanan koronavirüs verilerine ilişkin yapılan değişiklik, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) tepkisini çekti. TTB, Bakan Koca'nın Mart ayı ortasından bu yana açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nda yer alan başlıklardan yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısı başlıklarının çıkarılmış olmasını eleştirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 29 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının yerine hastalarda zatürre oranı ve ağır hasta sayısı başlıkları yer alıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bu değişiklikle Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye'deki koronavirüs tablosunu "kendi isteğine göre yansıttığını" iddia etti.

Salgının başından bu yana koronavirüse ilişkin açıklanan epidemiyolojik verilerin hem salgınla mücadele hem de bilimsel çalışmalar için yeterli olmadığını savunan TTB, koronavirüs güncel durum tablosundan iki önemli başlığı çıkarmanın, yine tüm bilimsel çalışmaları etkileyeceğine dikkat çekti.

"Ciddiyetle tezat oluşturmaktadır"

Prof. Adıyaman, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayısının tablodan kaldırılmış olması hastalarımızın yoğun bakımlarda, entübe olarak can mücadelesi verdikleri bir ortamda durumun ciddiyetiyle tezat oluşturmakta ve halkın bu ciddiyeti algılayamamasına ve uyumunun sağlanamamasına neden olmaktadır" ifadesini kullandı.

TTB Merkez Konseyi Başkanı aynı zamanda, ülke genelinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki meslektaşlarının gözlemlerine göre, vaka sayılarının açıklanan toplam rakamların üstünde olduğunu öne sürdü. Adıyaman, "Bu konuda giderek artan düzeyde, verilerin olduğundan az gösterildiği ve gizlendiği kuşkusu yaygınlaşmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Sağlık Bakan Koca ise, tablodaki veri değişikliğini uluslararası standartlara dayandırdı. Koca aynı gün yaptığı açıklamada, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranı gösterilecek" açıklamasını yapmıştı.

DW, GA/ET

© Deutsche Welle Türkçe

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