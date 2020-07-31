TTB'den Sağlık Bakanlığı'na veri eleştirisi

Bakanlığın, "Tabloyu kendi istediği gibi yansıttığını" iddia etti.Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün açıklanan koronavirüs verilerine ilişkin yapılan değişiklik, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) tepkisini çekti. TTB, Bakan Koca'nın Mart ayı ortasından bu yana açıkladığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nda yer alan başlıklardan yoğun bakım hasta sayısı ve entübe hasta sayısı başlıklarının çıkarılmış olmasını eleştirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda 29 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ve entübe hasta sayılarının yerine hastalarda zatürre oranı ve ağır hasta sayısı başlıkları yer alıyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, bu değişiklikle Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye'deki koronavirüs tablosunu "kendi isteğine göre yansıttığını" iddia etti.

Salgının başından bu yana koronavirüse ilişkin açıklanan epidemiyolojik verilerin hem salgınla mücadele hem de bilimsel çalışmalar için yeterli olmadığını savunan TTB, koronavirüs güncel durum tablosundan iki önemli başlığı çıkarmanın, yine tüm bilimsel çalışmaları etkileyeceğine dikkat çekti.