TTK ekibi 2 defineciyi kurtarmak için İstanbul’a hareket etti

Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 9 kişilik tahlisiye ekibi, İstanbul’un Silivri ilçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’a hareket etti.

İstanbul’un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’nde dün bir evin altında define aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak’taki TTK’dan 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip de katılacak. TTK Merkez Atölyesi’ndeki tahlisiye istasyonunda hazırlıklarını tamamlayan ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla karayolu ile İstanbul’a hareket etti.

