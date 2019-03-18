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TTK ekibi 2 defineciyi kurtarmak için İstanbul’a hareket etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:54 | Son Güncelleme

Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 9 kişilik tahlisiye ekibi, İstanbul’un Silivri ilçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’a hareket etti.İstanbul’un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’nde dün bir evin altında define aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak’taki TTK’dan 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip de katılacak.

Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK) 9 kişilik tahlisiye ekibi, İstanbul’un Silivri ilçesinde define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere İstanbul’a hareket etti.
İstanbul’un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi’nde dün bir evin altında define aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak zehirlendikleri iddia edilen 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak’taki TTK’dan 1 başmühendis, 1 tekniker, 1 şube müdürü ve 6 maden işçisi olmak üzere 9 kişilik ekip de katılacak. TTK Merkez Atölyesi’ndeki tahlisiye istasyonunda hazırlıklarını tamamlayan ekip, kurtarma çalışmalarında kullanacakları malzeme ve ekipmanlarla karayolu ile İstanbul’a hareket etti.

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