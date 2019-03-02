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TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 19:40 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta düzenlenen törende, başvuruda bulunan 26 bin 119 kişi arasından kurada adı çıkanlar mutluluk yaşadı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Zonguldak'ta tören düzenlendi.

Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen ve telekonferans sistemiyle Bartın ve Karabük illeriyle aynı anda noter huzurunda çekilen kura çekimi töreninde, ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.

Kurada ismi çıkan Hakan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki tane Hakan Gül isminin olduğunu ve kurada kendi isminin çıkmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"Allah diğer arkadaşlarımıza da aynı mutluluğu nasip etsin." diyen Gül, "Özel sektörde çalışıyorum, iş sağlığı güvenliği uzmanıyım, tersanede çalışıyorum ama özel sektör sonuçta. Her an ne olacağı belli olmaz. Allah büyüktür." dedi.

Ferdi Kalaycıoğlu da uzun zamandır bu anı beklediğini belirterek, adının çıkmasından büyük sevinç yaşadığını dile getirdi.

Bu işi bekleyen herkese Allah'ın nasip etmesini dileyen Kalaycıoğlu, "Durumlar kötüydü, bizim için çok iyi oldu. Korku yok, ekmek parası, nerede olursa kazanacağız. Tehlikesiz iş yok, yapacağız bu işi." diye konuştu.

Kalaycıoğlu, babasının da önceden madenci olduğunu anlatarak, "İki defa kaza geçirdi, bırakmak zorunda kaldı. Büyükbabam madenden emekli. İnşallah biz de yapacağız bu işi. Başvurumuzu yaptık, Allah yüzümüze güldü, çıktı. Nasibimizde varmış bu ekmeği yemek." ifadelerini kullandı.

Bu arada TTK'ya işçi alımı için başvuruda bulunan 26 bin 119 kişiden 17 bin 305 kişinin çalışan olduğu ve bunların 16 bin 976'sının özel sektörde çalıştığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
kura TTK Zonguldak

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