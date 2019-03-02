TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İşçi Alımı Kura Çekimi için Zonguldak'ta tören düzenlendi.

Zonguldak Site Spor Salonunda düzenlenen ve telekonferans sistemiyle Bartın ve Karabük illeriyle aynı anda noter huzurunda çekilen kura çekimi töreninde, ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.

Kurada ismi çıkan Hakan Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki tane Hakan Gül isminin olduğunu ve kurada kendi isminin çıkmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

"Allah diğer arkadaşlarımıza da aynı mutluluğu nasip etsin." diyen Gül, "Özel sektörde çalışıyorum, iş sağlığı güvenliği uzmanıyım, tersanede çalışıyorum ama özel sektör sonuçta. Her an ne olacağı belli olmaz. Allah büyüktür." dedi.

Ferdi Kalaycıoğlu da uzun zamandır bu anı beklediğini belirterek, adının çıkmasından büyük sevinç yaşadığını dile getirdi.

Bu işi bekleyen herkese Allah'ın nasip etmesini dileyen Kalaycıoğlu, "Durumlar kötüydü, bizim için çok iyi oldu. Korku yok, ekmek parası, nerede olursa kazanacağız. Tehlikesiz iş yok, yapacağız bu işi." diye konuştu.