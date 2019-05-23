TTK İşçi Alımı Kura Çekimi Töreni

"Biz bu yola çıkarken, 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' dedik çünkü 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yolun bağımsız ve yerli enerjiden geçtiğinin farkındayız. Bakanlık olarak Gayrı Safi Milli Hasıla içerisindeki madencilik payını mevcut yüzde 1'ler seviyesinden 2023 yılına kadar yüzde 3'ler seviyesine taşıma gibi güçlü bir hedefimiz var. Bu yaklaşık şu anda 8 milyar dolar ise önümüzdeki 4-5 yılda inşallah 24 milyar dolar seviyesine çıkarmak gibi hedefimiz var."

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisinde yer alınabilmesi için madencilik sektörüne de büyük görevler düştüğünü vurgulayan Cansız, şöyle konuştu:

Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, Türkiye'nin son 17 yılda çok büyük bir kalkınma ve gelişme gerçekleştirdiğini söyledi.

Cansız, madenciliğe daha fazla yatırım yapılabilmesi için gayret ettiklerini belirtti.

Madencilik sektörü büyüdükçe Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün büyüyeceğini ifade eden Cansız, "Risk gruplarına göre sınıflandırdığımız 8 bin 88 maden sahasında Türkiye sathında geçen yıl 11 bin 500 maden ocağını denetledik. Denetimleri habersiz yaptık. Geçen yıl TTK ve rödevansçıların çalıştığı ocaklarda 70 kez denetim yaptık." şeklinde konuştu.

Bakanlığın milli enerji ve maden politikası çalışmaları kapsamında 2017'de 88 milyon ton olan kömür üretiminin geçen yıl cumhuriyet tarihinin rekoru kırılarak 101 milyon 500 bin ton seviyesine ulaştığını aktaran Cansız, şunları söyledi:

"Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan aramalar neticesinde, 2000 yılında 8,3 milyar ton olan kömür kaynağımız bugün 20,5 milyar ton seviyesine ulaşmıştır. Biz madenlerimizi zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Maden demek istihdam ve ekonomiye can suyu demektir. Ülkemizin kaynakları yer altı dururken kömür ithal ederek milyarlarca lirayı dışarıya verecek lüksümüz yok."