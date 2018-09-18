TTK kurtarma ekibi Rusya'da yarışmaya katılacak

Madenlerin yanı sıra depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibindeki madencilerin, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenecek olan, "Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018"e katılacağı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamada, önceki yıllarda yapılan maden kurtarma yarışmalarında birincilikler alan TTK tahlisiye ekibinin, kurtarma, ocak yangını, enkaza girme ve gazla mücadele konularındaki uzmanlığı dolayısıyla Türkiye'deki çok sayıda kamu ve özel maden işletmesine eğitim ve kurtarma hizmeti verdiği belirtildi.

Deprem gibi doğal afetlerdeki başarılı çalışmalarıyla da dikkati çeken TTK tahlisiye ekibinin, madencileri kurtarmadaki başarısından da söz edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekip son olarak İstanbul'da 70 metrelik kuyuya sıkışan köpeği de kurtararak gündeme gelmişti. Kömür üretimi süresince yaşadığı büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip tahliyesiciler, kazazedeye 1 metrekareyi bulmayan açıklıktan bile ulaşabilmesiyle biliniyor. TTK tahlisiye ekibi, Rusya'daki etkinliğe TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun nezaretinde, TTK İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu'nun ekip liderliğinde 12 uzman tahliyesiciyle katılacak. IMRC 2018'de dünyanın dört bir yanından 25 maden kurtarma ekibi yer alacak."