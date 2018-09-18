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TTK kurtarma ekibi Rusya'da yarışmaya katılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 16:13 | Son Güncelleme

Madenlerde kurtarma çalışmalarına katılan TTK tahlisiye ekibindeki madenciler, Rusya'da düzenlenecek olan "Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018"e katılacak

Madenlerin yanı sıra depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibindeki madencilerin, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenecek olan, "Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018"e katılacağı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası'ndan (GMİS) yapılan açıklamada, önceki yıllarda yapılan maden kurtarma yarışmalarında birincilikler alan TTK tahlisiye ekibinin, kurtarma, ocak yangını, enkaza girme ve gazla mücadele konularındaki uzmanlığı dolayısıyla Türkiye'deki çok sayıda kamu ve özel maden işletmesine eğitim ve kurtarma hizmeti verdiği belirtildi.

Deprem gibi doğal afetlerdeki başarılı çalışmalarıyla da dikkati çeken TTK tahlisiye ekibinin, madencileri kurtarmadaki başarısından da söz edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekip son olarak İstanbul'da 70 metrelik kuyuya sıkışan köpeği de kurtararak gündeme gelmişti. Kömür üretimi süresince yaşadığı büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip tahliyesiciler, kazazedeye 1 metrekareyi bulmayan açıklıktan bile ulaşabilmesiyle biliniyor. TTK tahlisiye ekibi, Rusya'daki etkinliğe TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun nezaretinde, TTK İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu'nun ekip liderliğinde 12 uzman tahliyesiciyle katılacak. IMRC 2018'de dünyanın dört bir yanından 25 maden kurtarma ekibi yer alacak."

Açıklamada, GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Kahraman Kabasakal'ın, Merkez Tahlisiye İstasyonunda yarışma için son hazırlıklarını yapan tahlisiye ekibini ziyaretlerinde başarı dileğinde bulunduğu aktarıldı.

-Dünya birincisi olmuşlardı

TTK tahlisiye ekibindeki madenciler, Polonya'da 6-12 Eylül 2014'te düzenlenen "9. Uluslararası Maden Kurtarma" yarışmasında birinci olmuş, yarışmaya TTK'dan 13 kişilik ekibin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Polonya, Vietnam, Çin, Rusya, Slovakya, Romanya, Kolombiya, Kazakistan ve Hindistan'dan 23 ekip katılmıştı.

Yarışmada, TTK tahlisiye ekibi, cihaz bakım, onarım ve gaz ölçüm cihazları dalında dünya birincisi olmuştu.

- Maden facialarının vazgeçilmezi

Bir Alman firmasının destekleriyle 1938'de TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve şu anda farklı yerlerde 650 kişilik bir ekibe sahip Merkez Tahlisiye İstasyonu, kurtarma, ocak yangını, enkaza girme ve gazla mücadele konularındaki uzmanlığı dolayısıyla Türkiye'deki çok sayıda kamu ve özel maden işletmesine eğitim ve kurtarma hizmeti veriyor.

En az iki yıl yer altında çalışan, soğukkanlı ve tahammül kabiliyetine sahip, her türlü gazlı ortamın oluşturulduğu sun'i ocakta zorlu eğitimlerden geçirilen tahlisiyeciler, kaza ve doğal afet gibi işçilerin kurtarılması ve vatandaşların kurtarılma çalışmalarında büyük görevler üstleniyor.

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"Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018" maden Tahlisiye Türkiye Taşkömürü Kurumu

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