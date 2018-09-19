TTK kurtarma ekibi Rusya'daki yarışmanın hazırlıklarını tamamladı

"Yarışmaya üçüncü kez katılacağız. Burada amaç, tahlisiyecilik kültürünü ülkeler arasında yaymak, gelen ekipleri birbirleriyle kaynaştırmak, psikolojik etkiler üzerinde görüş alış verişinde bulunmak ve yeni piyasaya sürülen tahlisiye cihazlarıyla ilgili bilgiler edinmektir. İlk kez Ukrayna'daki yarışmaya katıldık. 2014'te Polonya'daki yarışmada bizim tahlisiye cihazları ölçme, bakım, tamir, kullanımla ilgili birinciliğimiz var. İnşallah elimizden gelen bütün gayreti gösterip kurumun neler yaptığını orada göstermeye çalışacağız."

Sarıalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın iki yılda bir gerçekleştirildiğini ifade etti.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun nezaretinde, TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı ve tahlisiye ekipbaşı Faik Ahmet Sarıalioğlu'nun ekip liderliğinde 12 uzman tahlisiyeciyle katılacak ekip, Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda toplanıp hazırlıklarının tamamlamanın ardından İstanbul'a hareket etti.

Sarıalioğlu, IMRC 2018'de dünyanın dört bir yanından çok sayıda maden kurtarma ekibi yer alacağını sözlerine ekledi.

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- Dünya birincisi olmuşlardı

TTK tahlisiye ekibindeki madenciler, Polonya'da 6-12 Eylül 2014'te düzenlenen "9. Uluslararası Maden Kurtarma" yarışmasında birinci olmuş, yarışmaya TTK'dan 13 kişilik ekibin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Polonya, Vietnam, Çin, Rusya, Slovakya, Romanya, Kolombiya, Kazakistan ve Hindistan'dan 23 ekip katılmıştı.

Yarışmada, TTK tahlisiye ekibi, cihaz bakım, onarım ve gaz ölçüm cihazları dalında dünya birincisi olmuştu.

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- Maden facialarının vazgeçilmezi

Bir Alman firmasının destekleriyle 1938'de TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve şu anda farklı yerlerde 650 kişilik bir ekibe sahip Merkez Tahlisiye İstasyonu, kurtarma, ocak yangını, enkaza girme ve gazla mücadele konularındaki uzmanlığı dolayısıyla Türkiye'deki çok sayıda kamu ve özel maden işletmesine eğitim ve kurtarma hizmeti veriyor.

En az iki yıl yer altında çalışan, soğukkanlı ve tahammül kabiliyetine sahip, her türlü gazlı ortamın oluşturulduğu sun'i ocakta zorlu eğitimlerden geçirilen tahlisiyeciler, kaza ve doğal afet gibi işçilerin kurtarılması ve vatandaşların kurtarılma çalışmalarında büyük görevler üstleniyor.

