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TTK kurtarma ekibi Rusya'daki yarışmanın hazırlıklarını tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 14:37 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenecek "Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018"e katılacak TTK tahlisiye ekibi İstanbul'a hareket etti - TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu: - "Burada amaç, tahlisiyecilik kültürünü ülkeler arasında yaymak, gelen ekipleri birbirleriyle kaynaştırmak, psikolojik etkiler üzerinde görüş alışverişinde bulunmak ve yeni piyasaya sürülen tahlisiye cihazlarıyla ilgili bilgi edinmek"

Rusya'nın Ekaterinburg kentinde düzenlenecek "Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018"e katılacak Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi hazırlıklarını tamamladı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu'nun nezaretinde, TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı ve tahlisiye ekipbaşı Faik Ahmet Sarıalioğlu'nun ekip liderliğinde 12 uzman tahlisiyeciyle katılacak ekip, Merkez Tahlisiye İstasyonu'nda toplanıp hazırlıklarının tamamlamanın ardından İstanbul'a hareket etti.

Sarıalioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışmanın iki yılda bir gerçekleştirildiğini ifade etti.

Maden kurtarma yarışmasına kurum olarak katıldıklarını belirten Sarıalioğlu, şöyle konuştu:

"Yarışmaya üçüncü kez katılacağız. Burada amaç, tahlisiyecilik kültürünü ülkeler arasında yaymak, gelen ekipleri birbirleriyle kaynaştırmak, psikolojik etkiler üzerinde görüş alış verişinde bulunmak ve yeni piyasaya sürülen tahlisiye cihazlarıyla ilgili bilgiler edinmektir. İlk kez Ukrayna'daki yarışmaya katıldık. 2014'te Polonya'daki yarışmada bizim tahlisiye cihazları ölçme, bakım, tamir, kullanımla ilgili birinciliğimiz var. İnşallah elimizden gelen bütün gayreti gösterip kurumun neler yaptığını orada göstermeye çalışacağız."

Sarıalioğlu, IMRC 2018'de dünyanın dört bir yanından çok sayıda maden kurtarma ekibi yer alacağını sözlerine ekledi.
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- Dünya birincisi olmuşlardı

TTK tahlisiye ekibindeki madenciler, Polonya'da 6-12 Eylül 2014'te düzenlenen "9. Uluslararası Maden Kurtarma" yarışmasında birinci olmuş, yarışmaya TTK'dan 13 kişilik ekibin yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda, ABD, Kanada, Polonya, Vietnam, Çin, Rusya, Slovakya, Romanya, Kolombiya, Kazakistan ve Hindistan'dan 23 ekip katılmıştı.

Yarışmada, TTK tahlisiye ekibi, cihaz bakım, onarım ve gaz ölçüm cihazları dalında dünya birincisi olmuştu.

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- Maden facialarının vazgeçilmezi

Bir Alman firmasının destekleriyle 1938'de TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve şu anda farklı yerlerde 650 kişilik bir ekibe sahip Merkez Tahlisiye İstasyonu, kurtarma, ocak yangını, enkaza girme ve gazla mücadele konularındaki uzmanlığı dolayısıyla Türkiye'deki çok sayıda kamu ve özel maden işletmesine eğitim ve kurtarma hizmeti veriyor.

En az iki yıl yer altında çalışan, soğukkanlı ve tahammül kabiliyetine sahip, her türlü gazlı ortamın oluşturulduğu sun'i ocakta zorlu eğitimlerden geçirilen tahlisiyeciler, kaza ve doğal afet gibi işçilerin kurtarılması ve vatandaşların kurtarılma çalışmalarında büyük görevler üstleniyor.

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Tahlisiye TTK "Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018" Zonguldak

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