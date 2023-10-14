HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TTK'nın işçi alımı kurasından yabancı uyruklu kişinin isim çıktı, ortalık gerildi! Salonda dakikalarca...

TTK'nın işçi alımı kurasından yabancı uyruklu kişinin isim çıktı, ortalık gerildi! Salonda dakikalarca...

14.10.2023 10:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 1500 işçi alımı için Zonguldak'ta yapılan kurada yabancı uyruklu bir kişinin isminin çıkması üzerine ortalık gerildi. Vatandaşlar durumu protesto etti. Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık'ın 1,5 yıl önce Mısır vatandaşlığından Türk vatandaşlığa geçtiği öğrenildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 1500 işçi alımı için başvuran 26 bin 54 kişi arasında kura çekimi yapıldı. TTK’nın Resmi Gazete’de yayınlanan ilanında işçilerin 1500’ü Zonguldak, 400’ü Bartın ve 100’ü için de Karabük’te ikamet etme şartı getirildi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunlu tutulmadı.

1,5 YIL ÖNCE TÜRK VATANDAŞI OLMUŞ

Zonguldak'ta yapılan kura çekiminde 1.5 yıl önce Mısır vatandaşlığından Türkiye vatandaşlığına geçen Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık işe girme hakkı kazandı. Kura çekiminde, Kafrelshık'ın isminin kurada çıkmasının ardından Zonguldaklılar durumu protesto etti. Salonda dakikalarca yuhalama sesi yükseldi.

CHP VE AK PARTİLİ VEKİLLERDEN AÇIKLAMA

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Zaten kuradan başvuruyu yapan genç işsizlerin yüzde 5,75’i çıkacaktı. O 5,75’in önüne de Mısır doğumlu bir vatandaş çıktı. Bu konularda defalarca kez uyarı yaptık. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlarının, Zonguldaklıların önüne geçmemesi için tedbir alın dedik ama İŞKUR kuraya girebilecekler listesinin birinci sırasındaki Mısır doğumlu kişi kuradan çıktı. Ortada büyük bir haksızlığın oluşmasına neden olundu" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise kuraya girmeye hak kazananların listesinin yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine şunları ifade etmişti:

“T.C. kimlik numarası 990……730 olan Gholam Moradi’nin Takhar/Afganistan doğumlu olduğu anlaşılmış olup, Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin Türk vatandaşı olmadığı; Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık/MISIR doğumlu olup Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin 13 Mayıs 2022 Türk vatandaşlığına geçtiği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Maden Mühendisliği okuduğu ve eylül ayında Zonguldak ikameti tescil edildiği bilgisi tarafımıza verilmiştir.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TIR'ın kasasındaki camlar yola savrulduTIR'ın kasasındaki camlar yola savruldu
Bin yıllık şifa tarifi: Kısırlığa, kansere birebirBin yıllık şifa tarifi: Kısırlığa, kansere birebir
Yer: Denizli! Balkonda soyundu, yolun ortasına yattı: 'Müge Anlı buraya gelecek'Yer: Denizli! Balkonda soyundu, yolun ortasına yattı: 'Müge Anlı buraya gelecek'
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Sosyal medya meydan okumasına katıldı! Hayatını kaybetti

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

Kadın yolculara bakarak kendisini tatmin eden adamı tekme tokat dövdü

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

4,7 ve 9 yaşlarındaki çocuklara kaynak makinesiyle işkence yaptılar

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.