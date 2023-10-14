TTK'nın işçi alımı kurasından yabancı uyruklu kişinin isim çıktı, ortalık gerildi! Salonda dakikalarca...

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 1500 işçi alımı için başvuran 26 bin 54 kişi arasında kura çekimi yapıldı. TTK’nın Resmi Gazete’de yayınlanan ilanında işçilerin 1500’ü Zonguldak, 400’ü Bartın ve 100’ü için de Karabük’te ikamet etme şartı getirildi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunlu tutulmadı.

1,5 YIL ÖNCE TÜRK VATANDAŞI OLMUŞ

Zonguldak'ta yapılan kura çekiminde 1.5 yıl önce Mısır vatandaşlığından Türkiye vatandaşlığına geçen Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık işe girme hakkı kazandı. Kura çekiminde, Kafrelshık'ın isminin kurada çıkmasının ardından Zonguldaklılar durumu protesto etti. Salonda dakikalarca yuhalama sesi yükseldi.

CHP VE AK PARTİLİ VEKİLLERDEN AÇIKLAMA

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, “Zaten kuradan başvuruyu yapan genç işsizlerin yüzde 5,75’i çıkacaktı. O 5,75’in önüne de Mısır doğumlu bir vatandaş çıktı. Bu konularda defalarca kez uyarı yaptık. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlarının, Zonguldaklıların önüne geçmemesi için tedbir alın dedik ama İŞKUR kuraya girebilecekler listesinin birinci sırasındaki Mısır doğumlu kişi kuradan çıktı. Ortada büyük bir haksızlığın oluşmasına neden olundu" dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ise kuraya girmeye hak kazananların listesinin yayınlanmasının ardından gelen tepkiler üzerine şunları ifade etmişti:

“T.C. kimlik numarası 990……730 olan Gholam Moradi’nin Takhar/Afganistan doğumlu olduğu anlaşılmış olup, Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin Türk vatandaşı olmadığı; Abdelrahman Abdelattey Kafrelshık/MISIR doğumlu olup Zonguldak İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler neticesinde kişinin 13 Mayıs 2022 Türk vatandaşlığına geçtiği, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Maden Mühendisliği okuduğu ve eylül ayında Zonguldak ikameti tescil edildiği bilgisi tarafımıza verilmiştir.”

