TTK tahlisiye ekibine Rusya'daki yarışmada özel ödül

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - RUSYA'da düzenlenen ve farklı ülkelerden 25 maden kurtarma ekibinin katıldığı 'Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018'de Türkiye'yi temsil eden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekibi, özel ödülün sahibi oldu.
TTK tahlisiye ekibi, Türkiye'de maden kazalarının yanı sıra birçok deprem, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerde de kurtarma çalışmalarına katıldı. Başarılarıyla adını duyuran tahlisiye ekibi, uluslararası maden kurtarma dernekleri ile federasyonları tarafından düzenlenen 'Uluslararası Maden Kurtarma Yarışması-IMRC 2018'de Türkiye'yi temsil etti. 2 yılda bir düzenlenen yarışma, bu sene Rusya'nın Ekaterinburg kentinde yapıldı. Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kanada, Avusturalya, Polonya, Hindistan, Kazakistan, Çin, Kolombiya, Slovenya ve Zambiya'dan 25 ekip katıldı.
TTK tahlisiye ekibi, 'yeraltı kurtarma' ve 'cihaz bakım' kategorilerinde katıldığı yarışmada gösterdiği performans dolayısıyla jüri tarafından özel ödüle layık görüldü. Yarışmada birinciliği ise Rusya ekibinin elde ettiği kaydedildi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden ekibi gösterdiği başarıdan dolayı tebrik etti.
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